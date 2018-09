Ecolatina: en 2019 no habrá déficit cero

El Gobierno considera que llevar el déficit primario a cero es una de las llaves para que la Argentina salga de su crisis, recupere confianza en los mercados y reanude un ciclo de crecimiento con todos sus efectos virtuosos asociados. Más allá de que desde la oposición e inclusive analistas que no están en las antípodas del pensamiento económico de Cambiemos sostienen que la eliminación del rojo a nivel primario es tan sólo una parte del problema, ya que el déficit financiero, al que se llega cuando se agrega el pago de servicios de la deuda, es más gravoso, no muchos han analizado, en base a los datos del Presupuesto, cuán posible es alcanzar el objetivo defendido por Nicolás Dujovne y equipo, aún por fuera de los vaivenes que la norma tenga en el Congreso, donde será objeto de negociaciones.



Ecolatina opina, por ejemplo, que “si bien el rojo operativo se reduciría sustancialmente en 2019, no se anularía por completo”, ya que “cerraría en torno a -0,5% del PBI”.

Así, según la consultora, “el Presupuesto puede ser la llave para garantizar próximos desembolsos del FMI, pero eso no significa que automáticamente las cuentas fiscales cierren el año que viene en equilibrio primario”.

La consultora fundada por Roberto Lavagna parte del proyecto del Presupuesto presentado por el Gobierno y recuerda que el texto prevé que “la economía caería 2,4% i.a. en 2018 y 0,5% i.a. En 2019”, donde el “único componente dinámico del año electoral serían las exportaciones, ya que tanto el consumo agregado como la inversión mostrarían importantes contracciones (-2% i.a. y -10% i.a., respectivamente)”.

Ecolatina está más de acuerdo con las “variables reales” del Presupuesto, a las que califica, valga el juego de palabras, de “realistas”, no así con las variables “nominales”, respecto de las cuales dice que “parecen muy difíciles” de alcanzar: “Por el lado de la recaudación, el aporte de las nuevas retenciones a las exportaciones de bienes y servicios luce sobreestimado. En primer lugar, porque no parece consistente un crecimiento de casi 20% i.a. de las exportaciones de bienes (según nuestras proyecciones la expansión sería la mitad) con un tipo de cambio casi “planchado” (atraso significativo en términos reales). Además, porque nuestro principal socio comercial no despegará (el consenso de mercado estima un crecimiento de 2,5% i.a. para Brasil). Por último, por un contexto internacional que continuará agitado, signado por una guerra comercial entre Estados Unidos y China que no parece tener un final cercano”.

Sin embargo, -continúa Ecolatina- tomando nuestra trayectoria para el tipo de cambio, los menores ingresos por el nuevo esquema de retenciones a las exportaciones se compensarían con la mayor cotización del tipo de cambio que potenciará los cobros en pesos del aforo del 18% a las ventas externas del complejo sojero. Por caso, considerando un dólar promedio de 50 ARS/USD para el año electoral, los ingresos totales por retenciones rozarían ARS 430.000 millones, un número muy similar al presentado en el Presupuesto. En consecuencia, por el lado de los ingresos las estimaciones de la “ley de leyes” lucen plausibles.

El trabajo de la consultora no ve mucho espacio para achicar en materia de seguridad social, por lo tanto considera que “seis de cada diez pesos poseen un acotado margen de maniobra”, ya que “producto de la nueva Ley de Movilidad aprobada a fines de 2017, su actualización depende principalmente de la inflación pasada”.

Prevé que las jubilaciones y pensiones crecerían 35% i.a. en promedio durante 2019. “Por lo tanto, se mantendrían en línea con la inflación promedio proyectada para 2019, de modo que no se achicarían en términos reales y el “peso del ajuste” deberá recaer sobre el 40% del gasto primario restante”.

“En este sentido, se comprende la contracción de 17,5% i.a. nominal propuesta para las transferencias a provincias, siendo educación y salud las principales partidas afectadas. Por su parte, los subsidios económicos caerían 7% i.a. Dado que para aprobar el Presupuesto es necesario el apoyo de algunos sectores de la oposición (el oficialismo no cuenta con mayoría en el Congreso), los principales ajustes reposarán en los distritos aliados (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima asumirán el subsidio a las tarifas de transporte público), mientras que los gobiernos provinciales no verían tan deterioradas sus arcas públicas”, explica.

Prevé además que “los gastos de capital volverían a caer en pesos corrientes (-7% i.a.), aunque parte de la obra pública se llevaría a cabo mediante el esquema de Participación Público Privada. Esta caída en el gasto de capital, que Ecolatina atribuye al “optimismo oficial” se apoya en este fenómeno: “... el mayor costo de financiamiento arreciado tras la corrida cambiaria, además del cierre en sí de los mercados privados de crédito –y la causa de los “cuadernos” como escollo adicional para conseguir créditos-, dificultará para las empresas ganadoras de licitaciones poner en marcha sus propuestas”.



“Entonces, ¿se alcanzará el equilibrio primario?”, es la pregunta retorica de Ecolatina: “Tomando en cuenta esta dinámica del gasto primario, los ajustes a realizar en el año electoral serán más que significativos. Además, dada la mayor inflación proyectada, aunque las retenciones a las exportaciones se igualen en términos nominales a las estimadas por el oficialismo, serán menores en términos reales. Por lo tanto, si bien el rojo operativo se reduciría sustancialmente en 2019, no se anularía por completo (el rojo cerraría en torno a -0,5% del PBI). Por ende, el Presupuesto puede ser la llave para garantizar próximos desembolsos del FMI, pero eso no significa que automáticamente las cuentas fiscales cierren el año que viene en equilibrio primario”.