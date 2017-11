Echegaray negó haber avalado quita de deuda a la ex Ciccone

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray negó ayer ante el juez federal Ariel Lijo haber avalado en 2010 una quita en la deuda impositiva que mantenía la ex Ciccone con el organismo y afirmó que sí mantuvo reuniones con el ex vicepresidente Amado Boudou por el tema. Echegaray se presentó ante el juez federal Ariel Lijo con el patrocinio del abogado Carlos Arlsanián para contestar preguntas del fiscal federal Jorge Di Lello, tras ser imputado luego de la declaración como ‘arrepentido’ del abogado Alejandro Vandenbroele.

Ni bien ingresó al juzgado se le leyó la imputación y se le mostró una fotocopia aportada por Vandenbroele sobre un proyecto interno de la AFIP, en el que se había planificado la quita de deuda impositiva a la ex Ciccone. Al respecto, Echegaray afirmó que esa resolución era un proyecto que en su momento le acercaron pero que él rechazó, a la par que solicitó que se siga el tramite de la resolución 970, que rechazaba la quita.

Según dijo, alguien fotocopió la resolución y la hizo circular, pero la misma no lleva su firma y, en consecuencia, no tiene validez.