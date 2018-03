Echegaray dice que va a investigar a Macri por despidos y por el Indec

Ricardo Echegaray lanzó varias advertencias que deberá tener en cuenta la Casa Rosada. Desde la Auditoria General de la Nación (AGN), su reciente presidente, el ex titular de la AFIP kirchnerista, adelantó que el organismo contralor auditará los despidos masivos que ocurrieron desde que Mauricio Macri llegó al poder. Además, en su primera y extensa conferencia de prensa, el reemplazante del radical Leandro Despouy anticipó que pondrá la lupa sobre la falta de medición oficial de inflación, la deuda pública tras el eventual acuerdo con los fondos buitre y en materia de salud y medioambiente, incluyendo a las mineras beneficiadas por la eliminación de las retenciones.

Todos temas que serán incorporados, más otros que prefirió no adelantar, en el próximo Plan Operativo Anual (POA), que será elevado a la comisión mixta del Congreso (la AGN depende del Legislativo). La idea de Echegaray es acelerar las auditorias de la AGN: "Queremos ir con alertas tempranas para para aprobar el ejercicio 2016 a principios de 2017 para poder decirle al Gobierno qué tiene que corregir a tiempo".

Un combo explosivo para un peronista Echegaray, de indisimulable pasado K pero embarcado junto al resto del amplio espectro justicialista, de halcones (camporistas) a palomas (dialoguistas) en una puja por su renovación que definirá qué tipo de oposición será ante la gestión de Cambiemos.

"Se dice ‘son gente que no trabajaba’ o que son ‘ñoquis’. Eso es auditable, con los cruces de ingresos y egresos del empleado", se quejó el titular de la AGN, tras la segunda sesión de la era Echegaray. Fue con quórum reducido (Javier Fernández y Vilma Castillo por el FpV y Alejandro Nieva por la UCR) por la judicializada designación de los camporistas Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón.

Entre otros temas que podrían manchar al kirchnerismo (se aprobaron dos auditorías contables por cambio de gobierno en Mendoza y Jujuy, con el plan de viviendas de Milagro Sala en el foco), por unanimidad los auditores aprobaron la cuenta de inversión del 2014 de la ex presidenta. "Toda la plata que tuvo a su disposición la (ex) Presidenta se invirtió en los ministerios donde debía (según el Presupuesto eran $ 1,2 billones), después se verá qué hizo cada área", explicó el ex recaudador que se abstuvo porque tuvo "injerencia directa en los ingresos del gobierno". Por ese pasado, su nombramiento aprobado con el PRO en el Congreso fue rechazado por Elisa Carrió.

Con 1000 empleados de planta y 200 contratados en la AGN, Echegaray se diferenció: "No tomé las decisiones drásticas de otras dependencias". "Las contingencias económicas al Estado producto de despidos masivos tienen que ser auditado para saber si se sabía cuál sería el perjuicio económico o de donde saldrían los fondos para pagar las indemnizaciones", opinó el ex sabueso de la AFIP. "Como uno no sabe, se denuncia. Y lo digo como empleado del Estado hace 25 años: yo no he tenido compañeros ñoquis, ni en los 90’ ni ahora".

En su plan 2016, adelantó Echegaray, también se analizará el Indec ("Una cosa es que se esté en desacuerdo con una medición y otra es que no haya ninguna") y el post-acuerdo con los holdouts ("Hay que ver si la Argentina sigue viviendo con ingresos genuinos y endeudamiento razonable").