Larreta detalló cómo continúa la cuarentena en Ciudad: qué va a pasar con los comercios y actividades

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa donde evalúo los primeros resultados del plan gradual de reapertura de actividades en la Ciudad; a la vez que detalló cómo planean seguir trabajando. Larreta abrió su conferencia con datos sobre los contagios en la Ciudad. La información oficial habla de 1.100 por día. "Esta un poquito abajo la ocupación de camas, 270 ayer, supone un 59% de las camas destinadas a Covid-19", específico el Jefe de Gobierno. "Desarrollamos una estrategia enfocada y especifica para ir cortando las cadenas de contagio", dijo Larreta y dio como ejemplo lo trabajado en el Barrio 31."Hicimos esfuerzo en el barrio 31 y llevamos a fondo el plan Detectar, ahora el R esta claramente debajo de 1 [lo que supone que no hay nuevos contagios] y la curva de nuevos contagios bajó". En este sentido, aclaró que también están mirando de cerca a los trabajadores de Salud.

Por otro lado, el Gobierno porteño aclaró que se comenzaron a realizar nuevos tipos de pruebas. "Estamos testando convivientes y no sólo a sintomáticos. Esto surge del plan Detectar y las entrevistas epistemológicas. Hay mucho contagio de los convivientes". Luego, Larreta resumió el plan de la Ciudad hasta el momento. "Le dimos gran prioridad al espacio abierto, porque el riesgo de contagios mucho menor que en espacios cerrados pero no es cero. Apelamos a al responsabilidad de cada uno, hacemos todo el control para mejorar pero es clave lo que haga cada uno. Uso del tapabocas, hacer fila afuera, mantener distancia social, esto lo acompañamos generando mas espacio público, que la gente haga las actividades manteniendo siempre la distancia, hay mucha presencia del estado en la calle Cada actividad tiene un protocolo súper estricto".

"Convivir con el virus requiere mucho cuidado personal", dijo Larreta. "Si todos los porteños cumplimos vamos a poder seguir sumando actividades a las que ya tenemos. Si bien el R está estable es con un nivel alto de contagios. Tenemos que consolidar la primera etapa, ver que funcione, verificar que la gente cumpla con las medidas", explicó el Jefe de Gobierno. Adelantó, además, que seguirá la apertura gradual de industrias. "Sumamos la semana pasada la industria del juguete, previendo el día del niño. Estamos hablando con todas las industrias para que todos tengan su protocolo especifico, con elementos de protección personal y sanitización", dijeron desde el Gobierno.

Por ahora, el transporte seguirá siendo de uso exclusivo para los esenciales.

Sobre el futuro de la cuarentena, desde el gobierno porteño afirman que, por ahora, la prioridad es afianzar la primera etapa ya que el número de contagios todavía es alto. "La segunda etapa aun no tiene fecha, depende de la evolución de los datos, sigue siendo alto el número de contagios diarios. Hoy pensamos en consolidar la primera etapa. Habrá mas espacio en la avenidas para entrar a comprar a un negocio y salir, pero no es un régimen para pasear", explicaron las autoridades porteñas.

Sobre el tema educativo, Larreta explicó que "de todo lo que genera el virus, es lo peor que los chicos no puedan ir a clases. Por mas que se haga esfuerzo en educación virtual donde el nivel de asistencia es alto, el 93 o 94% de los chicos participa. Esa educación virtual no reemplaza la presencial. Todas las familias lo sufren. No estamos en condiciones de dar fecha para la educación pero en cualquier caso va a ser gradual".

Cuestionados sobre el tema seguridad, las autoridades explicaron que "tenemos un plan integral de seguridad, una nueva policía, un nuevo instituto de seguridad, hicimos una fuerte inversión en tecnología y un recambio integral con mas policías en la calle". Según datos oficiales de la Ciudad, en junio del año pasado se constataron 4800 robos, mientras que este año tuvo 2005, "bajo 59% el delito" afirmó Santilli.

Para las siguientes cinco fases no se conocen aún las fechas pero sí que contempla las grabaciones de cine publicitario, los estacionamientos privados y la gastronomía al aire libre, sin servicio, la apertura del Jardín Botánico y las Reservas Ecológicas.

También, se permitirá el servicio doméstico con trabajadoras que residan dentro de la Ciudad, podrán reabrir los shoppings solo para llevar y retirar productos, las academias de conducción y la gastronomía al aire libre, con servicio.

Ayer, el Presidente finalmente anunció que el aislamiento se mantedría igual a como funcionaba hasta ahora, al menos hasta el 16 de agosto, en tanto que afirmó que en los últimos días "se nota que el virus esta circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios".

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy, pero les digo en los últimos días se nota que el virus esta circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Todo esto ocurre consecuentemente genera internaciones y lamentablemente fallecimientos", afirmó Fernández.

El jefe de Estado sostuvo también que no se trata de "una gripe más" y que en las últimas semanas se detectan focos de contagio en todo el país, aunque el AMBA continúa como la zona más afectada.

“Estamos ante un momento creciente de la circulación del virus. Todos tenemos la impresión de que se concentra en el AMBA, pero eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares, en el sur de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba”, afirmó al inicio de su presentación.