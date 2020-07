EN VIVO. Alberto Fernández presenta la nueva etapa del plan ATP de ayuda estatal

El presidente Alberto Fernández presentará este viernes una nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que subsidia hasta la mitad de los salarios del sector privado afectado por la cuarentena por coronavirus.

El mandatario hará el anuncio durante una videoconferencia desde la residencia de Olivos, de la que participarán representantes de cámaras y federaciones pyme y del ámbito gremial, así como titulares de pequeñas y medianas empresas de todo el país.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que se trata de la cuarta versión del ATP, que tendrá algunos cambios respecto de las ediciones anteriores pero "la filosofía se mantiene"

"El programa de asistencia ha sido muy exitoso. Hay algunos cambios, pero la filosofía se mantiene. A medida que la actividad se recupere, iremos ajustándolo", dijo el titular de Trabajo en declaraciones radiales.

Mirá también En medio de los rumores, Berni desmintió su renuncia El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires salió a aclarar que no dejará sus funciones y denunció "operaciones mediáticas".

Moroni planteó que "el ATP no desaparecerá de golpe, sino que se irá ajustando al movimiento de la actividad económica", dado que "hay sectores que van a arrancar mas tarde".

"Es un programa que va cambiando, no tiene sentido asistir a quienes ya están trabajando, es un programa que tiene flexibilidad y cuando ese programa masivo no sea necesario será vigente el programa REPRO, que lo hemos mantenido para cuando no se requieran asistencias masivas sino particulares", indicó

Y completó que el Estado está asistiendo a trabajadores de temporada, que no estaban incluidos en el ATP, alrededor de 6500. También hemos abarcado a los trabajadores de cooperativas, unos 35.000".

NOTICIA EN DESARROLLO