Peña en Diputados: “El cambio fue producto del hartazgo de la corrupción, la hipocresía y el cinismo”

El jefe de Gabinete Marcos Peña se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados para realizar un balance de gestión del Presidente Mauricio Macri y responder a las preguntas de la oposición.

En el inicio del acto, Peña repasó los primeros cinco meses del actual Gobierno. Allí volvió a poner énfasis en el lema “Pobreza Cero”, objetivo primordial de Macri. “Es el desafío más grande como país. El Presidente planteó una agenda de futuro sobre tres grandes ejes: pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos”, aseguró.

Más adelante, en materia económica señaló que “empezamos a tener un plan monetario y financiero que diera previsibilidad y que permitiera normalizar el comercio en nuestro país, eliminar los cepos y trabas, trabajando en el intercambio con otros países del mundo y con nuestros vecinos”.

Además, añadió que “creemos en el rol de Estado regulando y promoviendo la economía con el mundo privado y desarrollando la inversión, que es central para el trabajo productivo, y la infraestructura física y social: agua potable, cloacas, rutas, trenes, puertos y aeropuertos. En las próximas horas el Presidente va a lanzar el Plan Nacional de Viviendas”.

Respuestas a la oposición

Luego de hacer su presentación, el jefe de Gabinete se prestó a escuchar las inquietudes del bloque del Frente para la Victoria. Uno a uno, los diputados kirchneristas preguntaron – y a la vez cuestionaron – acerca de las políticas adoptadas por el Gobierno. “Parecería que el FPV no hubiera gobernado 12 años. Es cierto que hicimos mucho en cinco meses, pero no podemos hacer todo lo que no se hizo en el período anterior”.

Uno de los temas más salientes fue el accionar del Estado en la tragedia de Costa Salguero. El diputado Juan Cabandié le preguntó si Patricia Bullrcih se presentará en la Cámara Baja a dar explicaciones y también criticó al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, al cual consideró que “se escondió una semana en EE.UU.”. Peña sostuvo que “el compromiso en la lucha contra el narcotráfico nos tiene que encontrar unidos. Las fuerzas de seguridad tampoco han sido jerarquizadas en la gestión anterior. La ministra Bullrich se presentará si así lo decide la cámara. Rodríguez Larreta estuvo el domingo siguiente a la tragedia, pero no llevó a los medios. Hablar de borrarse me parece cínico”.

En sintonía con la problemática del narcotráfico, remarcó que “como dijo el Presidente, hubo inacción o incapacidad para detener el avance del narcotráfico en los últimos años. Tenemos que ser conscientes de que esta es una de las mayores amenazas para nuestra calidad democrática, que corrompe y mata. Tenemos que estar unidos para mejorar la capacidad del Estado para cuidar las fronteras, dar cumplimiento al combate contra el narcotráfico y mejorar la asistencia y la prevención de las adicciones en los sectores más vulnerables”.

Por otra parte, Peña recordó la figura de Néstor Kichner al hablar de las medidas económicas. “No encontramos el discurso kirchnerista cuando Kicillof devaluó en 2014. En los últimos 4 años no hay un solo indicador que coincida con el discurso de Néstor Kirchner en 2003. Si Kirchner planteaba los superávits gemelos, ¿qué cambió para que no podamos llegar al déficit fiscal 0? Saben perfectamente el déficit energético que tenemos. Lo que estamos haciendo es muy similar a lo que hubiera hecho Scioli y lo dicen sus economistas, como Bein o Marangoni. Lo único que planteo es que trabajemos juntos para reducir el déficit fiscal en honor a Kirchner”.

Contraataque al kirchnerismo

Cuando se le consultó por la vinculación de Macri con los Panama Papers, Peña retrucó al Frente para la Victoria: "¿Cuando el Banco Nación e YPF abrieron cuentas offshore se consideró guaridas fiscales? El Presidente no tiene cuentas offshore. Su compromiso ético es indiscutible. Entiendo que para muchos de uds. Debe ser difícil ver a Lázaro Báez, pero no somos todos iguales. Hubo un cambio en la Argentina y eso fue producto del hartazgo de los argentinos con la corrupción, la hipocresía y el cinismo”.

Despidos e inundaciones

Otra de las cuestiones candentes fue la Ley de Despidos. “Está claro que estamos en un año complejo económicamente. Estamos convencidos que una ley que prohíba los despidos no es una solución para los trabajadores. Lo saben los sindicalistas. Trabajemos para todos, para crecer. Con esta ley, no hay una intención para mejorar la situación de los trabajadores, sino una intención política. En el último gobierno no se generaron fuentes de trabajo. Discutamos sobre datos y no le mintamos a la gente”, afirmó Peña.

Las inundaciones en el Litoral han golpeado fuerte en las últimas semanas. Sobre este tema, Peña dijo que “Estamos preocupados y acompañando a las provincia. Todas las acciones las hicimos en conjunto, llamando al gobernador, con el ejército, con la ministra de Desarrollo Social, reactivando el SIFEM - Sistema Federal de Emergencias –, separando la emergencia urbana con la gente que vive en zonas anegadas y también con la emergencia agropecuaria. Hay claramente falta de obras, un fenómeno como la corriente del Niño, y otro como el cambio climático. Somos conscientes que falta capacidad estatal para trabajar estos temas, no es un problema de un día para el otro.

Otros temas

-Ley de medios: “Tenemos la voluntad de hacer una nueva ley de medios. Queremos plantear las reformas para que haya más libertad de expresión y apertura”.

-Jubilación: “No hay un proyecto para ampliar la edad jubilatoria”.

- Nuevos bonistas: no vemos fundamento jurídico y la cámara fue muy clara en que se cerró este litigio de casi 15 años.

-Milagro Sala: “Es un proceso judicial que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Creemos tanto en la autonomía del poder judicial, como en la de las provincias. Todas las discusiones acerca de este tema se tienen que hacer en la justicia”.

-Dólar futuro: “Estamos muy orgullosos de Quintana y Lopetegui. Entiendo la estrategia de querer confundir la discusión. Puedo garantizar que nuestros funcionarios van a salir con el mismo patrimonio o menor que el que declararon. Si alguien generó la especulación financiera fueron los que generaron seis tipos de cambio.

- Crisis en Brasil: “Estamos en permanente contacto. Respetamos el proceso constitucional de Brasil”

-Malvinas: “Reiteramos el permanente reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas”.

-PAMI: “Es una de las más escandalosas obras de corrupción. Presenta una deuda de casi 5 mil millones de pesos. Creemos que la gestión de Di Cesare ha sido corrupta. Háganse cargo – en referencia al kirchnerismo – que llevaron al PAMI a los peores momentos de su historia”.

-Corrupción: “La oficina Anticorrupción fue desmantelada por la gestión anterior. No vamos a hacer actos si tenemos que ir a la justicia”.

-Primer empleo: “Hay un trabajo que hacer para aprender de los errores del pasado. No queremos que sea una ley de precarización laboral”.

-Escraches a Zannini: “No propiciamos los escraches”.

-Las críticas por hablar de la herencia K: “Me parece particular cuando hasta 2015 se habló permanentemente de la crisis de 2001”.