Macri, sobre Vaca Muerta: "Cambiamos el futuro de la energía en la Argentina"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que con los acuerdos sellados con provincias, empresas y sindicatos para la operación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén se "cambia el futuro de la energía en nuestro país".

"Se abre una etapa de futuro para la energía del país. Sin energía no se crece como país, no hay desarrollo y no vamos a poder reducir la pobreza", advirtió el jefe de Estado.

Al encabezar la firma de acuerdos para impulsar el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, Macri señaló: "Hoy cambiamos el futuro de la energía en nuestro país".

"Esta va a ser una verdadera revolución del trabajo", subrayó y adelantó que miles de familias se irán asentando en la zona y revitalizarán la economía.

El jefe de Estado resaltó el compromiso de los dirigentes gremiales para el acuerdo, en el que trabajadores ceden parte de sus beneficios de convenio para facilitar la baja de costos en la producción, y prometió que el proyecto significará "una verdadera revolución del trabajo".

Precisó que las inversiones alcanzarán los u$s 5 mil millones y remarcó que a la decisión del Gobierno de no extender la aplicación de retenciones al sector, se suma el compromiso de la provincia de Neuquén de no “aplicar gravámenes nuevos”.

“De Vaca Muerta conocemos su potencialidad pero nunca se pudo desarrollar. Es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional”, destacó.

Consideró que el impulso para Vaca Muerta servirá para “revertir un proceso que cuesta entender, un proceso de mentira y corrupción” y aclaró que durante mucho tiempo “se confundió inversión con derroche”.

“Nos transformamos en un país con escasez de energía y encima cara. Cuando importamos energía perdemos un trabajo para un argentino”, enfatizó.

