EN 300 caracteres

Scioli volvió al raid de campaña y visitó tres municipios

Para Massa, el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo

Suman a un ex presidente de Temperley y a Queijeiro

El ex presidenciable Daniel Scioli volvió a la campaña: en un raid, el ex gobernador bonaerense recorrió ayer los municipios de Malvinas Argentinas, Merlo e Ituzaingó, donde compartió actividades con los intendentes Leonardo Nardini, Gustavo Menéndez y Alberto Descalzo.El también vicepresidente del PJ, que anteayer se había mostrado en la cumbre de la mesa chica partidaria luego de unos meses de bajo perfil, recorrió centros comerciales y clubes de barrio de los tres municipios, donde conversó con vecinos, acompañado por los jefes comunales de cada distrito.De regreso de su visita a China, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró ayer que “el kirchnerismo y el macrismo son dos caras de la misma moneda”, al tiempo que pidió que rumbo a las próximas elecciones legislativas se discuta un “proyecto de país”. “Hay un sector de la política que está buscando que al Gobierno le vaya mal, y hay un gobierno que necesita de ese sector para ocultar su incapacidad para resolver los problemas del presente. En el medio queda la gente, esperando que alguien que le resuelva sus problemas”, cuestionó Massa, al presentar la Escuela de Gobierno del FR en Mar del Plata.El ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, puso en funciones ayer al nuevo subsecretario de Innovación y Experiencia Ciudadana, Hernán Lewin, ex presidente del club Temperley que renunció el año pasado por presiones de la barra brava. Y además, De la Torre sumó al concejal de Quilmes Walter Queijeiro como “asesor”, el periodista deportivo que ingresó a la política a través del Frente Renovador. Al final, Queijeiro no reemplazó al subsecretario de Turismo Ignacio Crotto, tal como fuentes oficiales confirmaban días atrás, al parecer por una contraorden de la propia María Eugenia Vidal.