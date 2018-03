EN 300 caracteres

De visita en Israel, Massa pasó por el Muro de los Lamentos

Cruces entre La Cámpora y el Evita por la candidatura de Cristina

Ausente con aviso al discurso presidencial en el Congreso, el líder del Frente Renovador Sergio Massa desarrolló ayer su agenda de actividades en Israel, invitado por el gobierno de ese país, y visitó el Muro de los Lamentos, donde dicen sus allegados que pidió por “un futuro de unión y paz para todos los argentinos”.Además, el diputado estuvo en el Museo del Holocausto y recorrió la Universidad de Tel Aviv y el Ente Nacional de Industrias de Alta Tecnología (IATI), donde se interiorizó sobre los avances en materia de innovación tecnológica y el funcionamiento de las start-ups (empresas innovadoras) de Israel.Supieron ser parte de Unidos y Organizados pero ahora no. Mientras ayer el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro consideró que una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner sería “funcional” al presidente Mauricio Macri, el diputado de La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro resaltó que la ex mandataria “es la única dirigente por la que la gente sigue pidiendo” en la provincia de Buenos Aires. “Como Macri no puede hablar del presente, necesita a Cristina candidata”, evaluó Navarro, antes de postular al ex ministro de Transporte: “Randazzo sería una renovación en la provincia”.En tanto, De Pedro afirmó que “en la provincia Cristina es la única dirigente por la que la gente sigue pidiendo y lo mismo los empresarios que han sido parte de las 250.000 empresas nuevas que se habían creado”.