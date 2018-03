EN 300 caracteres

Homenaje a Abuelas por 39 años de lucha

En el marco de los 40 años del golpe militar y en homenaje a los 39 años de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) Floreal Gorini, entregó ayer a Estela de Carlotto y a Rosa Roisinblit, presidenta y vice de Abuelas, la obra “Reconstrucción de los hechos”, del artista plástico Ernesto Pereyra. “Por sus hijos, por sus nietos, las Abuelas se transformaron en un sujeto político que ayudó muchísimo”, afirmó Junio.“A 100 días, uno siente que Macri está jugando al Jenga con la economía: sube las tarifas, quita los subsidios, elimina las retenciones, abre las exportaciones, no cuida el trabajo argentino”, opinó la diputada Cristina Álvarez Rodriguez (FpV). La ex ministra sciolista reprochó que “no hubo ni una decisión a favor de los que menos tienen, cuando movés piezas del mismo lado es peligroso, la torre puede derrumbarse”.El ex gobernador de Mendoza Francisco “Paco” Pérez (PJ) rechazó ayer la denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, presentada el día anterior por senadores radicales, y consideró que responde a “un show mediático para tapar el fracaso legislativo del decreto (de aumento docente) después de 12 años de paritarias”. Pérez se presentó de manera espontánea a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos y afirmó que la presentación judicial es “una maniobra”.La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recorrió ayer una Pyme del partido de Avellaneda y conversó con sus dueños. Al visitar las instalaciones de la papelera con 14 empleados que fabrica sobres, la mandataria sostuvo: “Yo no miro la provincia de arriba, creo que debo mantener el contacto directo con los vecinos, estas visitas son mi combustible para dar las peleas diarias”.