EN 300 caracteres

Un juez de Salta pide el desafuero del senador Juan Carlos Romero

Robaron la casa del intendente de La Plata: un ex policía detenido

Cumbre en Buenos Aires de consultores latinoamericanos

El juez de garantías de Salta Diego Rodríguez Pipino solicitó al Senado el desafuero del senador peronista y ex gobernador salteño Juan Carlos Romero y dispuso su posterior traslado por la fuerza pública a la provincia. El oficio del magistrado fue enviado a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, en el marco de la causa penal en la cual Romero se encuentra imputado y embargado por el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”.La familia del intendente de La Plata, Julio Garro, fue víctima ayer de un violento asalto en su vivienda del country Grand Bell, luego de que dos delincuentes ingresaron fuertemente armados en horas de la mañana, y por el episodio dos personas quedaron detenidas, entre ellas un ex policía bonaerense.En la casa no se encontraba el jefe comunal del PRO, pero sí su esposa y sus cuatro hijas, su cuñada y sus tres hijos. Todos fueron maniatadas por los ladrones, pero no resultaron heridos. Al ser consultado si podría ser un mensaje, Garro remarcó que el hecho le dejó “muchas dudas”.Los consultores políticos más importantes de América Latina se darán cita en Buenos Aires para participar del Seminario Abierto ‘Comunicando desde el inicio de la Gestión’ en el marco de la XXI Reunión Anual de ALaCoP entre el 17 y 18 de marzo. Serán dos jornadas de Conferencias magistrales y talleres que ahondarán en los retos y tendencias de las Campañas Electorales. “Hoy todo gobierno debe definir su estrategia de comunicación desde el día 1. Lo que no se comunica, no se valora”, adelantó el chairman de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Carlos Fara.