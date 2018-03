EN 300 caracteres

Funcionario británico irá a Malvinas

Por primera vez desde 2002, un secretario de defensa del Reino Unido viajará esta semana a las Islas Malvinas, tal como informan los medios británicos. Según el diario The Guardian, la visita del dirigente conservador Michael Fallon no cuenta con el apoyo de la Cancillería inglesa, por temor a que afecte al gobierno de Mauricio Macri, tras ocho años de tensión con la presidenta Cristina Fernández.El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, salió al cruce de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, al señalar que cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo Social no practicaba el “federalismo” que le reclama al gobierno de Mauricio Macri.A través de una nota presentada ante el Ministerio de Interior, la ex funcionaria kirchnerista le solicitó al gobierno el giro de $ 600 millones para Santa Cruz.El Senado trabajará hoy a nivel de comisiones para avanzar en la formalización de las designaciones de embajadores políticos designados por el Poder Ejecutivo y, en el ámbito de una bicameral, considerar los DNU dictados desde el 10 de diciembre por el gobierno de Mauricio Macri.Sobnresalen el decreto para modificar la Dicom, el que pospone el Código Procesal y el que dispuso la creación del Enacom.