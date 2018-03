Uber debutó con polémica: hubo piquetes de taxistas y el gobierno porteño dice que es ilegal

Uber comenzó a operar en Buenos Aires a partir de las 16 y la polémica estalló. Inmediatamente, el gremio de los taxistas salió a las calles a manifestar su descontento y a realizar piquetes en distintos puntos estratégicos que complicaron el tránsito en buena parte de la ciudad.

El Gobierno porteño también se metió en la polémica. Según el ministro de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, “Uber no tiene autos autorizados y que el servicio opera al margen de la ley”.

En los días previos al inicio de Uber, ya se había abierto la polémica. Sin embargo, y pese a no contar con autorización, la aplicación comenzó a funcionar hoy por la tarde.

Méndez apuntó que el gobierno porteño aún no mantuvo reuniones formales con Uber. De esta manera, dijo, “la plataforma funcionará por fuera de las normativas vigentes". "Para funcionar como un servicio de transporte se requiere de un seguro especial. En este caso en particular, al no ser vehículos autorizados no pueden contar con este seguro específico”, sostuvo el funcionario.

Méndez afirmó que el gobierno está "abierto al diálogo desde el día uno", y agregó que espera que el encuentro con las autoridades de Uber se produzca en las próximas semanas. No obstante, consideró que la aplicación móvil “debe adecuarse cuanto antes a la normativa". "Vamos a seguir trabajando con los controles y un equipo está evaluando el marco legal para eventuales sanciones”, advirtió.



Taxistas en pie de guerra

La llegada de Uber no fue totalmente bien recibida. El gremio de los taxistas se manifestó en contra de la aplicación en la previa y en el momento en que empezó a funcionar. Molestos por una posible baja de clientela a manos de los que critican como una competencia desleal, los trabajadores de taxis realizaron piquetes en diferentes puntos neurálgicos de la ciudad.

“Uber viola todas las leyes y no respeta ninguna norma vigente en la Ciudad, esperamos que las autoridades porteñas hagan respetar la ley, porque esto pone en peligro 60.000 fuentes de trabajo”, dijo Luis Fernández, presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad.



El gremialista adelantó que el miércoles 20 de abril realizarán movilizaciones en el Obelisco "para que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tomen cartas en el asunto" porque,, se quejó, "en todo momento" les dijeron que se quedaran tranquilos porque "la incursión de Uber era ilegal".

"Estamos frente a un gigante que no respeta ninguna ley vigente. Desconoce leyes sobre seguridad social, es la aplicación de un liberalismo en su máxima expresión lo que se vio traducido en declaraciones de la CEO de Uber, que expresó en tono soberbio que la ciudad se iba a tener que adecuar a su funcionamiento", criticó y concluyó: "Frente a la opinión de aquellos que dicen que tenemos que competir con Uber, lo podemos hacer, pero en igualdad de condiciones. Así sería una competencia entre un elefante y un ratón, porque Uber tiene un capital de 60 millones de dólares y nosotros sólo tenemos nuestro auto y algunos choferes a cargo".



En la vereda de enfrente

Mariano Otero, director de Operaciones de Uber en Argentina, señaló: "Sabemos que la aplicación va a ser un éxito rotundo, como lo confirman las decenas de miles de descargas de Uber en Argentina que se dieron, incluso, antes de que el servicio estuviera disponible en el país‘.

Destacó que la llegada “será muy positiva tanto para los usuarios, que podrán ejercer su derecho de elegir entre más alternativas de traslado; como también para los socios, ya que esperan generar más de 35.000 oportunidades económicas para socios de Uber de aquí a fin de año".



“Uber en Buenos Aires significa una nueva oportunidad de generar ingresos. Ofrecemos la posibilidad de una nueva forma de desarrollo independiente. Los socios de Uber pueden acceder a buenos ingresos, con la autonomía y flexibilidad que brinda ser su propio jefe”, añadió.

En un comunicado, la firma destacó que el servicio es “sinónimo de seguridad y transparencia” y que “nunca se viaja con un extraño”, ya que al pedir un Uber siempre “se manda de antemano la foto de la persona que comparte su vehículo, así como el modelo y la patente”.