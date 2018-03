EE.UU. confirmó que no cobra aranceles a la Argentina

En sólo dos semanas los fabricantes argentinos de acero y aluminio pasaron de la decepción y el enojo a la moderada celebración. En el medio, el movimiento del Gobierno nacional resultó veloz y efectiva, al menos hasta el momento.

Ayer la administración Trump confirmó la decisión de suspender temporalmente la aplicación de los aranceles a un grupo de países "aliados" entre los cuales está la Argentina, hasta tanto se defina oficialmente si la Secretaría de Comercio de Estados Unidos acepta los pedidos de exención de los aranceles del 25% a las importaciones de acero y 10% para las compras de aluminio, que formalizaron estos países en los últimos días.

La medida se conoció sólo horas antes de que comenzaran regir hoy los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump el pasado 8 de marzo. En principio, la medida iba a tener carácter general, aplicable a todos los países que exportan a Estados Unidos, aunque siempre se sospechó que la aplicación de aranceles a estos productos tenía como principal destinatario las exportaciones de acero y aluminio de China, y en segundo término, Rusia.

La ratificación de la suspensión temporal de los aranceles estuvo a cargo de Robert Lighthizer, representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR). En una audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, Lighthizer aseguró que el presidente Donald Trump decidió "suspender la imposición de aranceles con respecto a algunos países". La nómina de exceptuados provisoriamente está integrada por Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea, además de Canadá y México, los socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), que habían sido excluidos originariamente.

En un comunicado del Ministerio de Producción de la Nación, el secretario de Comercio Miguel Braun destacó que "fue un trabajo que hemos llevado adelante junto con la Cancillería y con el embajador Oris de Roa y el ministro Cabrera. Todo el gobierno empujó este tema y tenemos la buena noticia de que Argentina queda exceptuada de estos aranceles".

Pero el tema no se cierra aquí. "Durante el próximo mes y en este tiempo vamos a estar trabajando para ver la solución definitiva", del tema. El Ministerio adelantó que en los próximos días el ministro de Producción, Francisco Cabrera, mantendrá una conversación telefónica con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, "para definir el trabajo que vamos a tener que llevar adelante durante el próximo mes para resolver el problema".

Nuestro país exporta anualmente unos u$s 500 millones de aluminio provistos por Aluar, la única fabrica nacional, y alrededor mde u$s 220 millones de acero, de los cuales cerca de u$s 200 millones corresponden a tubos de acero sin costura, destinados a la industria petrolera.

El principal exportador de tubos sin costura al mercado estadounidense es TenarisSiderca, empresa líder del Grupo Techint. Entre las empresas reina la cautela. Si bien cambió el humor con esta decisión de la Administración Trump y están satisfechos con el gobierno por las gestiones realizadas en Washington, lo cierto es que esperan la formalización del anuncio de suspensión.