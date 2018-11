EE.UU. anunció fondos para infraestructura, y apuntalará a los PPP

Dietrich explicando el financiamiento para el Corredor C de los PPP

Después de siete años de ausencia, Estados Unidos, anunció que financiará proyectos de infraestructura en la Argentina. A través de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation, OPIC), los Estados Unidos firmó con los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, de Producción, Dante Sica, y el secretario de Energía, Javier Iguacel, cartas de intención para financiar proyectos por u$s 3000 millones

En un encuentro en el Palacio San Martín, y en la previa de la llegada del presidente Donald Trump, las dos partes mostraron satisfacción. "Estas cartas de intención muestran que tenemos una sintonía, una visión común del mercado y del rumbo de nuestro países", señaló el canciller argentino, Jorge Faurie. Por su parte, el embajador de los EE.UU. en el país, Edward Prado, se refirió a que las cartas de intención llegan gracias al "compromiso asumido por Macri con las políticas económicas de mercado".

En lo que se refiere a los proyectos, el que más fondos recibirá es el gasoducto de Vaca Muerta. Con u$s 350 millones, la OPIC financiará parte de la obra estimada en u$s 2000 millones del gasoducto que construirán Tecpetrol y Transportadora Gas del Sur.

En segundo lugar quedó el proyecto de PPP vial de José Cartellone. El Corredor vial C abarca más de 700 km y las obras incluyen la construcción de una autopista en la Variante Desaguadero y la adecuación a autopista de la Travesía Urbana de Junín; la transformación en ruta segura del tramo entre Junín y el límite con San Luis, contemplando una variante a la laguna "La Picasa". Esta continuará los más de 200 km de autopista sobre la RN 7 que se están construyendo entre Junín y Luján. En total, recibirá u$s 250 millones. Fuentes del Gobierno aseguraron que la cifra podría llegar a los 400 millones de dólares.

El proyecto de energía limpia de Ullum y Chubut de Genneia tendrá un financiamiento por u$s 118 millones que servirán para la construcción de una planta de energía eólica. Lo mismo YPF Luz, que con u$s 50 millones OPIC financiará el proyecto de energía eólica de la compañía en Chubut. Por último, Plaza Logística recibirá u$s 45 millones para ampliar los depósitos de la empresa en el Gran Buenos Aires.

"La entrada de OPIC a financiar los proyectos lo que hace es reducir el riesgo para que lleguen otros inversores", explicó un funcionario nacional a la salida del encuentro.

Un detalle es que la OPIC señala que cumplen con "las mejores prácticas" y que sus inversiones "no pueden generar pérdida de empleo en los EE.UU.".