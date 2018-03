Duro cruce entre Zulema Yoma y Julio Bárbaro por la causa de muerte de Carlitos Ménem Jr.

Un duro cruce se produjo anoche entre la ex mujer de Carlos Ménem, Zulema Yoma, y Julio Bárbaro, a raíz de una opinión del dirigente peronista sobre la causa de muerte de Carlitos Ménem Jr.

Yoma se comunicó telefónicamente con la producción del programa de Mirtha Legrand, que decidió ponerla al aire, lo que derivó en un fuerte cuestionamiento a Bárbaro, quien había opinado que la muerte del hijo del matrimonio presidencial fue un "accidente" y no un atentado como viene asegurando la ex primera dama y hace poco fue ratificado por el ex presidente.

En el diálogo, Julio Bárbaro aseguró que se trató solamente de una opinión personal, pero aclaró que no conoce los detalles de la causa judicial.

Consultada por Legrand sobre la posibilidad de que el ex presidente Carlos Ménem diga qué pasó con su hijo, Yoma aseguró que "es cosa" de él, pero remarcó que ella tiene la verdad.

"Si Ménem tapó el atentado y no lo quiere decir, es cosa de Ménem", aseguró la ex primera dama.

A continuación, parte del diálogo con Bárbaro:

Yoma: ¿A qué se debe que Bárbaro contesta con tanta seguridad respecto de la muerte de Carlos? ¿Cómo lo sabe señor Julio?

Bárbaro: A mí me pidieron una opinión sobre ese hecho

Yoma: Es una opinión, pero quiero saber si usted conoce la causa

Bárbaro: No, yo no conozco la causa. Dije sobre ese hecho que la opinión que yo tengo es que fue un accidente. Pero, hace tanto tiempo... Es solamente una opinión, no asevero nada ni tengo elementos.

Yoma: ¿No le parece, señor Julio (...) que se tendría que asesorar un poquito más antes de poner en riesgo una causa tan delicada? Una madre que lleva 21 años pidiendo Justicia y usted responde con tanta seguridad al respecto, como si supiera y conociera la causa de punta a punta. ¿Usted conoce, Don Julio, las pericias, -yo las tengo en mi casa, usted las puede ver- las pericias de Gendarmería, contundentes, Don Julio?. Usted no puede hablar de esa manera. Disculpemé, con el respeto que le tengo.

Bárbaro: A mí me piden una opinión y yo respetuosamente digo que opino eso. No conozco la causa...

Yoma: No se puede tan fácilmente, señor Julio, una persona como usted, conocedor de todo detalle a detalle, que hable así. Usted confunde a la gente, Don Julio.

Bárbaro: Si la confundo yo le pido disculpas pero esa es mi opinión desde hace mucho tiempo.