Durante todo el año del G20, el Gobierno gastará $ 3000 millones

El Gobierno planeó gastar $ 3000 millones para la organización del G20, durante todo el año de la presidencia argentina, que finalizará en diciembre. De ese total, la Casa Rosada presupuestó $ 1100 millones en Defensa y Seguridad, de donde saldrán partidas para adquirir material antidisturbios por temor a protestas durante la cumbre de líderes que reunirá a mandatarios como Donald Trump (Estados Unidos), Xi Jinping (China) y Vladimir Putin (Rusia).

Todos estos datos aparecen en el presupuesto 2018, que el oficialismo elaboró el año pasado. En las planillas de la Ley, bajo la denominación "Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo", el Gobierno publicó los gastos que calculó para las más de 50 reuniones, en distintos puntos del país, que se llevarán adelante durante la presidencia del G20, tal como precisaron fuentes vinculadas a la elaboración del presupuesto.

El área que más fondos maneja es la secretaría General de la Presidencia, que dirige Fernando de Andreis: $ 1749 millones. De este total, en el Gobierno estiman que la organización integral de los dos días de la Cumbre de Líderes -que se licitará en marzo- costará cerca de $ 1072 millones. Este es el evento más importante del G20, en el que 19 mandatarios más el líder de la Unión Europea y de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, discutirán sobre la arquitectura financiera mundial y el futuro del trabajo, entre otros puntos. La licitación cubrirá la infraestructura, el catering, los traslados y hasta el servicio de traducción de la cumbre que se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Esta misma Secretaría gastará otros $ 483 millones en la organización de todos los otros eventos que se realizan a lo largo del año: más de 50 reuniones en distintos puntos del país, como Mar del Plata y Bariloche. Además, entre $ 78 millones y

$ 140 millones gastaría la secretaría de De Andreis en las 17 reuniones que se llevarán a cabo en el exterior, como Corea del Sur y Suiza, por ejemplo.

El otro gasto más importante se hará en Seguridad. El Ministerio que dirige Patricia Bullrich cuenta con $ 918 millones para todo el año. De ese monto, casi $ 618 millones irán destinados a "bienes de uso", o sea, material "antidisturbios", como protectores, vallas, balas de goma, o gases lacrimógenos. En el Gobierno tomaron nota de las protestas que hubo en Hamburgo, durante la cumbre de 2017, cuando activistas se enfrentaron con la policía alemana y temen que este año haya protestas de ese calibre. Por su parte, el Ministerio de Defensa contará con $ 250 millones para gastos vinculados al G20. Este monto se dividirá en casi tres partes iguales entre la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. En ambos casos, según fuentes ejecutivas, el monto estará destinado a la seguridad del Foro.

Los ministerios de Justicia, Salud, Trabajo, Hacienda, Modernización, Ambiente y Cancillería también destinarán partidas por lo que el presupuesto total alcanza los $ 3000 millones.

A diez años de la primera cumbre de Líderes del G20, no hay datos públicos sobre cuánto gastó cada país para organizar el foro. Por su carácter informal, cada país que preside este espacio de gobernanza decide su presupuesto. Alemania, que presidió el G20 en 2017, recién difundió los datos este año y de manera parcial. El gobierno de Angela Merkel anunció que gastó u$s 89 millones en los dos días de la Cumbre de Líderes. Pero lo que no informó Alemania es el costo total de todo el año de su presidencia, ni cuánto aportó la ciudad de Hamburgo para albergar la cumbre de Líderes. Según fuentes diplomáticas, los países suelen gastar en torno a los u$s 150 millones. China, en 2016, fue la excepción con montos siderales.