Durand: "El IPC del Indec está bien, pero no es grandioso, debe mejorar"

Martine Durand es jefa de Estadística y directora de la Dirección de Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2010. Esta semana está en Buenos Aires para participar de las actividades por el 50´ aniversario del Indec.

En una entrevista con El Cronista, reconoció el trabajo hecho los últimos dos años en el Indec, aunque afirmó que aún deben implementarse modificaciones al IPC para que esté en línea con los estándares internacionales. "Cuando se hace la recolección de la información se utilizan canastas que deben representar los bienes y servicios que consumen los hogares. En la Argentina las ponderaciones no se modifican de manera muy frecuente. Este aspecto se debe mejorar", recomendó.

Mencionó además la necesidad de actualizar la ley de Estadística y de quitar de la órbita del Ministerio de Hacienda al Indec, entre otros aspectos, para asegurar su independencia y autonomía.

Sólo una vez que se consigan cambiar los aspectos señalados en la primera revisión del Indec por parte de la OCDE, la Argentina podrá convertirse en miembro de la organización, intención explicitada por Mauricio Macri desde el inicio de su gestión.

Jorge Todesca anunció a mediados de 2017 que el Indec estaba listo para iniciar una revisión por parte de la OCDE. ¿Qué encontraron?

Este testeo había comenzado antes del último verano (boreal), incluso de que lo pidiera la Argentina. Para evaluar al instituto se lo revisa teniendo en cuenta las recomendaciones en buenas prácticas de estadísticas de la OCDE. En el examen preliminar que se llevó a cabo hasta el momento se trabajó en un documento conciso de lo que se necesita hacer, sobre todo en el marco legal e institucional. En segundo aspecto, habría que trabajar en la calidad de un número de programas estadísticos, como los económicos, los censos y los del mercado de trabajo.

¿A qué conclusión arribaron luego de esta evaluación?

Que se hizo mucho progreso, estamos impresionados, como también por el compromiso de las autoridades. No obstante, varios aspectos necesitan aún mejorar para acercar a la Argentina a los estándares de la OCDE. Luego de terminar esa primera revisión preliminar, tuvimos que acordar con las autoridades un nuevo pedido de evaluación.

¿Podría mencionar algunos puntos en los que se debería trabajar?

De esa primera revisión identificamos la necesidad de modernizar y actualizar la Ley que rige las estadísticas en la Argentina. En ese aspecto, es importante reforzar la independencia y autonomía del Indec para que esté protegido ante posibles avances desde los Gobiernos. Según se nos dijo, una nueva norma está bajo estudio, así que esperamos que pase por el Congreso y se apruebe.

¿Con esa modificación alcanzaría?

En segundo lugar, además de la modificación en la legislación, el status del Indec debe ser revisado para tener independencia en materia económica y no depender más del Ministerio de Hacienda. Sobre el aspecto institucional, sería relevante que el Indec tenga mayor acceso a la información producida por todos los ministerios y dependencias públicas. Recomendamos además que se cree un consejo asesor que ayude a que el Indec no esté tan solo, formado por académicos, ONGs y la sociedad en general.

¿Y en materia de las estadísticas que produce el Indec?

Un mejor alineamiento y cumplimiento con los estándares internacionales. Aún hay una falta en este sentido. Mucho trabajo aún queda por hacer. Lo que hallamos no es necesariamente crítico: van por buen camino.

El IPC es la estadística estrella. ¿Cómo lo evalúan?

Está bien, pero no es grandioso; aún no está en línea con los estándares internacionales. Por ejemplo, cuando se hace la recolección de la información se utilizan canastas que deben representar los bienes y servicios que consumen los hogares. En la Argentina las ponderaciones no se modifican de manera muy frecuente. Este aspecto se debe mejorar. No digo que el IPC esté mal; está bien hecho. El mensaje principal es que somos positivos en nuestra revisión y que vamos a continuar acompañando al Indec en volverse un instituto fuerte. Va a llevar un tiempo e inversión en mejorar las habilidades y destrezas.

Para que la Argentina pueda volverse miembro de la OCDE, ¿debe llevar a cabos estos cambios primero?

En una respuesta rápida: sí, debe hacerlo, como país que desea ser parte de la OCDE. Para poder comparar los datos estadísticos entre los países debemos poder confiar en la información. En ese sentido, es muy importante lograr estos cambios para poder volverse un miembro de la OCDE.