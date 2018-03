Durán Barba pide que Macri no hable de herencia K

A doce días del discurso del presidente Mauricio Macri ante el Congreso, su principal asesor de comunicación Jaime Durán Barba le recomendó que no haga un balance de la herencia negativa del kirchnerismo. "No sé qué hará Mauricio, él tiene sus puntos de vista y sé que ahora ese tema lo están discutiendo en el gabinete, pero yo creo que no debe perder ni un minuto con el pasado", dijo durante una entrevista en el programa de TV La Hora de Maquiavelo. Hombre de encuestas, Durán Barba agregó que "al 95% de la gente no le interesa el pasado". Ante la pregunta de que sin explicar la herencia recibida, el peronismo podría empezar a culpar al gobierno por no resolver los problemas económicos, Durán Barba sostuvo: "los políticos y los sindicalistas saben perfectamente lo qué pasa. Todo el mundo lo sabe y por eso ganó Macri".