Dura réplica de la Corte por las denuncias de Carrió a Lorenzetti

La directora de Comunicación de la Corte Suprema, María Bourdin, rechazó las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y advirtió que "abusa de su poder como diputada nacional" al relacionarla sentimentalmente con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Desde el espacio de "Lilita" tildaron de "amenaza" a las respuestas de la vocera del titular de la Corte. Así, se tensa más la cuerda entre el máximo tribunal y uno de los espacios fundadores de Cambiemos.

"No tengo, no tuve, ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto ni de confianza con él. Tampoco le organizo "reuniones secretas", ni participo de estrategia golpista alguna como sostuvo Carrió", respondió ayer Bourdin, la vocera del presidente de la Corte. A través de un comunicado, consideró que la diputada "miente, y abusa de su poder como diputada nacional y también abusa de la confianza que depositaron en ella quienes la votaron".

Respecto a las acusaciones sobre una presunta relación amorosa con el presidente de la Corte Suprema, tal como asegura la referente oficialista, Bourdin subrayó: En ese sentido, destacó que ingresó al máximo tribunal "hace diez años" y recordó que es "abogada egresada de la Universidad Católica de Santa Fe" y que posee "un magister en periodismo de la Universidad de San Andrés".

Esta pelea se enmarca en una avanzada de Carrió contra Lorenzetti, sobre quien pide el juicio político, y afirmó que es "golpista", un "chanta" y "tiene vínculos con el poder". Esta inquina de "Lilita" genera problemas dentro de Cambiemos, más aún cuando el presidente Mauricio Macri intenta mantener el diálogo con el titular de la Corte. De hecho, estas críticas de Carrió caen muy mal en el Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano. "Como hacemos para avanzar en acuerdos con la Corte Suprema si el día antes de reunirnos con Lorenzetti, "Lilita" sale a insultarlo de arriba a abajo", explican.

Sin embargo, en Cambiemos hay cortocircuitos y no logran unificar una posición en este tema. No sólo Macri, sino que también la UCR prefiere mantener una posición de diálogo con Lorenzetti. En cambio, la Coalición Cívica salió a respaldar institucionalmente a Carrió. A tal punto que ayer sus diputados le respondieron a la vocera de Lorenzetti, Bourdin. "Y... No va a bajar "Lilita" a pelear con la directora de Comunicación de la Corte...", mantenían ayer, según pudo saber El Cronista.

Tras las expresiones de Bourdin contra "Lilita", el diputado nacional Juan Manuel López y la secretaria general de la CC, Maricel Etchecoin, le reclamaron que cese con "las amenazas contra Carrió". "Exhortamos a la directora de Comunicación Pública de la Corte Suprema, María Bourdin, a cesar en las amenazas contra la diputada Elisa Carrió", afirmaron.

En un comunicado, advirtieron que "la doctora Bourdin tiene que aceptar que es una funcionaria pública con una alta responsabilidad institucional y que su trabajo está sometido al escrutinio público, a la crítica, al control institucional y, de corresponder, a la denuncia penal". "Su actitud frente a las críticas democráticas de la Coalición Cívica ha sido siempre la intolerancia que ahora ha devenido en la lisa y llana amenaza", cuestionaron.