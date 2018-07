Dujovne les dijo a inversores que no colocarán deuda en el exterior hasta 2020

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, participó hoy de una teleconferencia con inversores de Wall Street organizada por el banco HSBC, en la que confirmó que la administración nacional no planea colocar deuda en los mercados internacionales hasta 2020 ya que evalúan que todas las necesidades de financiamiento serán fondeadas con colocaciones en la plaza local, indicaron operadores.

Consultado sobre este punto, desde la cartera que conduce Dujovne le dijeron a El Cronista que estas reuniones son privadas y confidenciales, por lo que no pueden hacer comentarios respecto de las declaraciones del ministro.

Sin embargo, según pudo saber este medio, los puntos que planteó el titular de Hacienda fueron:

* El objetivo principal del Gobierno es recuperar la confianza de los mercados. Descartan poner controles de capital y/o gravar las importaciones de turismo. Con esta afirmación buscaron disipar rumores que circularon en la última semana en el mercado.

Mirá también Cavallo sugirió qué debería hacerse para que ahorristas dejen su plata en el país El ex ministro de economía sostuvo que lo que está ocurriendo en los mercados cambiarios, de acciones, de Lebac, de Letes y de bonos, no es muy diferente a lo que ocurrió a mediados de mayo, cuando comenzó la salida vertiginosa de los capitales de corto plazo”.

* Las necesidades financieras netas de u$s 1200M (2018) y u$s 8400M (2019) estiman obtenerlas principalmente del mercado local y en pesos. El financiamiento adelantado de enero y la asistencia del FMI financian prácticamente las necesidades por 2 años.

* El déficit de la cuenta corriente bajará al 3% del PIB (desde 5% en 2017). Esto incluye el gran golpe de la balanza agro por la sequía, que en 2019 tendría una dinámica muy superior. Estima que el PIB no agrícola en el segundo trimestre creció +2,9% anual y las inversiones estaban en récords recientes.

* Esperan sobrecumplir los objetivos fiscales en los próximos meses, como viene sucediendo. El gasto de capital (Capex) se reducirá 0,6% del PBI el próximo año, pero se espera reemplazará por el esquema PPP (Participación Público Privada). Subsidios de energía y transporte recortará el 0,4% del PIB en 2019 y otro 0,6% en 2020.

* Mañana realizarán una subasta de Letes (Tesoro) que se puede integrar con Lebacs (BCRA). En cuanto al dólar, la subasta de u$s 150 millones de las últimas dos ruedas fue una excepción debido al bono de los trabajadores públicos, pero que volverá a los u$s 100 millones diarios y que los u$s 300 millones adicionales del viernes pasado fueron decisión política del BCRA.