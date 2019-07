Dujovne le responde al FMI: "Una vez que Macri reelija, vamos a crecer"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, enfatizó hoy que Argentina "está lista para crecer" apenas se "despeje la incertidumbre política" propia de los años electorales.

El funcionario encabezó esta mañana la reunión de ministros de Hacienda y banqueros centrales de los países del Mercosur, en el marco de la Cumbre que cierran hoy los jefes de Estado en la ciudad de Santa Fe.

Al término de ese encuentro, en rueda de prensa, Dujovne remarcó su confianza en que la inflación se mantendrá en el camino descendente en julio, tras el 2,7% registrado en el sexto mes del año, difundido ayer por el Indec.

Así, el ministro coincidió con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien ayer mismo afirmó que esperan que el IPC de este mes sea "menor" al de junio último, hasta ahora el porcentaje más bajo de alza en lo que va del año.

"Argentina tiene un progama monetario y fiscal; el BCRA empezó con agregados monetarios, una política muy dura pero necesaria para reanclar las necesidades. La inflación fue bajando, el proceso no fue lineal porque tuvimos un rebrote en marzo y abril respecto a lo que vimos antes, pero continuó bajando y esto tiene que ver con la disciplina fiscal y monetaria, porque el BCRA ya no financia el Tesoro y la la base monetaria no crece, lo que ha logrado establecer las expectativas", planteó el funcionario.

Y remarcó como "alentador que está bajando la inflación núcleo, no en base a factores transitorios, sino de un proceso sólido. Esperamos que en julio, haya un nivel de baja de la inflacíón". No obstante, Dujovne reforzó que "reconocemos que tenemos niveles muy altos, y debemos aspirar a niveles más bajos".

Consultado sobre si tras la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el staff report difundido el lunes que redujo el pronóstico de crecimiento de la economía argentina 2020 hasta 1,1%, el Gobierno revisará sus estimaciones, Dujovne fue contundente:

"Con respecto a los pronósticos de crecimiento, se basan en nuestra evaluación de qué va a ocurrir con la Argentina una vez que se disipe la incertidumbre política, una vez que el presidente Mauricio Macri reelija y se continúe con el proceso de cambio", aseguró el funcionario.

Y añadió que "2020 va a ser un muy buen año para los argnetinos en términos de crecimiento, de baja de inflación y de empleo".

En ese sentido, consideró posible que el FMI haya "evaluado las distintas alternativas políticas" que hay de cara al recambio presidencial. Puede que evalúe que en caso de que otra fuerza política gobernase la Argentina, la macroeconomía puede ser mucho peor. No lo sabemos, es una hipótesis del por qué pueden tener una tasa de crecimento tan baja", sostuvo Dujovne.

Por otro lado, el ministro desestimó el consejo de su par brasileño, Paulo Guedes, quien en una entrevista exclusiva con El Cronista sugirió el retorno al sistema de AFJPs. "No está previsto volver al sistema de capitalización previsional", dijo Dujovne.

En cuanto a los temas que trató con sus pares y los banqueros centrales en una de las últimas reuniones antes del cierre de la cumbre santafesina, el funcionario sostuvo que se repasó la agenda comercial tras el acuerdo con la Unión Europea y los negociados TLC con Canadá, Corea del Sur y EFTA: "Creemos que podemos avanzar a la brevedad".

"Definimos una agenda de trabajo que excede lo comercial"; celebró Dujovne, luego de que indicar que todos los países del bloque "reconocemos que el arancel externo común (AEC) es demasiado elevado", manifestó.

Sobre el "peso-real", el ministro sostuvo que con sus pares del bloque regional decidieron "hacer un trabajo para analizar las ventajas potenciales de una moneda común, si acaso el Mercosur es un área óptima y pasible de tener una moneda común, y cuál debería ser el proyecto de largo plazo".

"Debemos lanzar un estudio bien bien profundo, para ver qué condiciones macroeconómicas deberíamos cumplir antes de concretar un proyecto que nos parece a todos muy interesante", completó.