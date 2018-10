Dujovne estrechó vínculos con Steven Mnuchin

En el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Nicolás Dujovne, mantuvo una reunión con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin.

En la reunión, Mnuchin reiteró su firme y contundente apoyo al programa económico que la Argentina está emprendiendo y las reformas implementadas para retornar a un sendero de crecimiento sostenible.

Además, Mnuchin felicitó a la Argentina por la exitosa presidencia del G20.

Tanto el funcionario norteamericano como la directora gerente del FMI, Christine Lagarde , manifestaron ayer en Bali estar de acuerdo y conformes con las últimas decisiones desde Argentina.

Por un lado, Lagarde destacó "la disciplina demostrada por el Gobierno del presidente Macri" para acelerar el ajuste fiscal y llevar las cuentas públicas a registrar equilibrio fiscal primario, y vaticinó que "las cosas actualmente pueden cambiar y dar vuelta la economía". Fue en una conferencia que dio ayer en Bali en la que aseguró que desde el FMI están "reconfortados" por lo que vieron. "Hemos modificado el acuerdo para que sea más legible y sólido", agregó.

Mnuchin, por su parte, consideró un "muy buen ejemplo" el acuerdo entre el FMI y la Argentina que concretó un préstamo stand by por u$s 50.000 millones, luego ampliado a u$s 57.100 millones, que ahora espera la aprobación del Directorio Ejecutivo (Board) del organismo, que se daría a fines de octubre.