Dujovne, enfrenta un test ante inversores en Nueva York

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llegó ayer a Nueva York para mantener reuniones hoy con inversores en la Argentina. El ministro llegó acompañado por los secretarios de Política Económica, Guido Sandleris, y de Finanzas, Santiago Bausilli. Ayer mantuvieron encuentros preparatorios, y hoy sostendrán las reuniones. Sus contrapartes pidieron mantener privacidad de su identidad.

Si bien el propio ministro aseguró que no buscarán financiarse con el exterior, Hacienda ya anticipó que será sondeado el ánimo en este viaje relámpago. Dujovne dará detalles del programa fiscal y Bausilli lo asistirá en la explicación de las políticas de estabilización cambiaria, que incluye el canje de las Lebac por Letras en dólares.

Esta semana volverá a haber una licitación, tras considerar el Gobierno que la del jueves pasado fue exitosa, por no apostar a un activo dolarizado en las magnitudes en que eran ofrecidas por el Tesoro, más de u$s1000 millones. En la primera salida, se colocaron letras por u$s 422 millones, aunque menos de u$s 200 millones correspondieron al canje por Lebac.

El Gobierno no ha logrado estabilizar aún el mercado cambiario, a pesar de que en la semana pasada el valor de la divisa descendió un peso, a $ 28,64. En el ámbito privado se cree que las políticas internas de recorte del déficit fiscal primario a un nivel de 1,3% el año próximo y el achicamiento del déficit de cuenta corriente (actualmente superior a 5% del PBI) contribuirá a superar la crisis cambiaria. Sin embargo, la banca internacional sospecha de la imposibilidad de lograr una mejor situación en los mercados hasta que no se estabilice el panorama para los emergentes. "La Argentina está más expuesta que el resto de los emergentes por la dependencia de la deuda a lo que suceda en el mundo, y lo que sucede en el mundo impacta en los agentes económicos más que en otros países", dijo el CEO de un influyente banco que coloca deuda en la Argentina.

A pesar de la recategorización de la Argentina como mercado emergente, la huida de activos argentinos no se detuvo desde mediados de abril de este año, a renglón seguido de los aumentos de tasas de interés por el Fed.