Dujovne: "el Fondo permitirá al país no salir al mercado"

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que la Argentina no necesitará emitir deuda en el mercado internacional "por muchísimo tiempo y eso da tranquilidad". Así analizó el funcionario la confirmación del acuerdo con el FMI por un crédito de u$s 50.000 millones de los cuales los primeros u$s 15.000 millones estarán disponibles para el país a más tardar este viernes. "El acuerdo con el Fondo es el más grande de su historia con fondos desembolsables, lo cual demuestra el respaldo de la comunidad internacional a la Argentina, porque han apoyado todos los países importantes del mundo", dijo Dujovne, y añadió que la cantidad de fondos que enviará el FMI es "de tal magnitud que le permite a la Argentina una gran tranquilidad. No dependerá de los mercados internacionales por muchísimo tiempo. Con renovar sus vencimientos en el mercado local y cumplir con su programa financiero no necesitará tomar deuda en el exterior: esto nos da una posición muy sólida de muchísima tranquilidad", insistió.