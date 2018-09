Dujovne descarta un crédito de EE.UU. y busca mejorar la asistencia del FMI

Fueron dos reuniones en dos días. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovnem buscó profundizar el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional y, para eso, se volvió a encontrar ayer con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

Descartó que se esté negociando una línea con el Tesoro de Estados Unidos y, cuando fue consultado por periodistas si se intentaría ampliar el préstamo por u$s 50.000 millones a tres años pactado en junio respondió: "No voy a dar detalles. Estamos trabajando cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad respecto a nuestro programa financiero".

El ministro se volvió a encontrar ayer con Lagarde y con el número dos del FMI, David Lipton en las oficinas del organismo. En un principio, Dujovne viajó a Washington para iniciar las negociaciones de un nuevo acuerdo marco que incluiría adelantar los desembolsos a 2019 que estaban previstos para 2020 y 2021, aunque por ahora, en medio de las conversaciones, prefirió bajar el tono a la posibilidad de contar el año próximo con los u$s 29.000 millones restantes.

"Veo con enorme confianza el avance que hemos logrado en estos días. Estoy seguro de que la reformulación del programa en el que estamos trabajando va a poder dejar estos días de angustia, de volatilidad por la que pasamos", comenzó ayer Dujovne su exposición a la prensa. E incluso buscó mostrar optimismo de que, de esta manera, se podría "abrir la puerta al financiamiento privado".

De acuerdo a su lectura, "la reacción de los mercados hoy (por ayer) es positiva; se empieza a ver un cambio fundamental". El mercado cambiario tuvo ayer un respiro con un recorte de casi 50 centavos (aunque hubo ciertas intervenciones desde bancos oficiales y también del Banco Central, ver F&M).

Sobre otras fuentes de financiamiento, aseguró que lo hablado con el Tesoro fue en su rol como principal accionista del FMI y que no están buscando dinero "extra" por fuera de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en cambio, mencionó que lo que negocian con el FMI incluye "plazos y cuáles de los desembolsos serán precautorios y cuáles no".

Reconoció que la recuperación en la economía "va a ser lenta" y apostó a que "la mejora en el tipo de cambio real, en las cuentas públicas y la confianza se van a ir trasladando a la economía". Sostuvo también que ayer ya se produjeron los primeros ingresos fiscales por la aplicación de las retenciones a las exportaciones.

Mientras que Dujovne regresó anoche desde Washington, el equipo técnico se queda toda la semana para avanzar en las negociaciones. Lo que acuerden deberá pasar por distintas áreas del FMI para llegar a que el Directorio Ejecutivo de la entidad lo apruebe. El Board del organismo tiene previsto encontrarse en la segunda quincena de este mes.

No se trata sólo de añadir la posibilidad de que se adelanten los desembolsos o de que se amplíe el acuerdo: se deberá firmar un nuevo memorándum de entendimiento que sentará las bases para el programa marco y que reemplazará lo pactado tan sólo tres meses atrás. Se incluirá allí la intención del déficit primario cero en 2019, aunque también contendrá estimaciones nuevas de inflación y crecimiento.

La Argentina pactó con el FMI un préstamo stand-by por tres años por u$s 50.000 millones, una cifra elevada cuando se la compara a la cuota que tiene el país en el organismo. El primer desembolso se concretó en junio, por u$s 15.000 millones, y estaba previsto, según el plan original, que iban a transferir otros u$s 3000 millones en septiembre y en diciembre.

El resto del programa, que implica revisiones trimestrales, transcurría con desembolsos (que serían tomados como precautorios, en el sentido de que el Gobierno podía elegir en no utilizarlos) también trimestrales, por unos u$s 3000 millones. La incertidumbre de los mercados se tradujo en que el Gobierno anunciara que iba a buscar que se adelantaran los desembolsos a 2019, que implica la posibilidad de hacerse de u$s 29.000 millones el año próximo.

Para hoy está prevista una conferencia de prensa a cargo del vocero del Fondo, Gerry Rice, en la que se esperan detalles sobre los próximos pasos .