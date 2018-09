Dujovne arranca negociación con el FMI y Macri testea medidas en Wall Street

Los anuncios realizados ayer por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne pasarán por el testeo hoy de lo mercados de Estados Unidos que reabrirán luego del feriado de ayer por el Día del Trabajo. Los inversores darán el visto bueno, o no, a sus propuestas para salvar la economía local de la crisis.

Ayer, el Gobierno anunció medidas de emergencia el lunes que incluyen nuevos impuestos a las exportaciones, y reducción de ministerios, como los dos ejes más importantes en un intento por recuperar la confianza de los inversores, algo que se vio quebrado después de que el peso se desplomara un 25% el mes pasado. Sin los mercados de Nueva York ayer, el volumen negociado fue escaso como para poder dimensionar si el plan presentado ayer tuvo éxito.

En el mismo momento en que el ministro de Economía Dujovne esté frente a frente con la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, en Washington, el mercado mostrará qué piensa.

La visita de Dujovne a Lagarde -que se realizará en el mediodía argentino- ya estaba pautada de antemano, y es para solicitar más desembolsos enmarcados en el acuerdo Stand by de u$s 50.000 millones, acordado el 20 de junio.

Las opiniones hasta acá fueron mixtas. "Son un paso positivo", dijo Graham Stock, estratega soberano para mercados emergentes en BlueBay Asset Management. "Espero que la respuesta del FMI sea principalmente favorable, pero tenemos que ver detalles que incluyan los objetivos monetarios revisado", subrayó.

"No he visto ninguna bala mágica en los discursos de hoy", señaló Guido Chamorro, gestor de inversiones en Londres de Pictet Asset Management Ltd.

Con los mercados de Estados Unidos cerrados, el volumen de negociación en los mercados de divisas fue bajo. Eso no impidió que el Banco Central argentino subastara u$s 100 millones a un precio medio de 37,9780 por dólar, justo antes de que cerrara el mercado, y así logró recortar la fuerte suba inicial.

Los anuncios parecen que no han logrado convencer al dólar y la entidad monetaria tuvo que salir a frenarlo. Luego de los anuncios, que coincidieron prácticamente con la apertura del mercado cambiario, la divisa subió, en un día con volumen acotado. Al cierre, en las pantallas de la city porteña, la divisa registró una suba de hasta $ 2.

A nivel local, para el mercado faltó autocrítica y todavía quedan dudas, aunque reconocieron que el discurso de Mauricio Macri fue acertado, "sincero", y con un enfoque hacia el total de la población.

