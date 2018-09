Dujovne: "Ustedes asocian ministro con estrés, pero no fue así"

Tras su breve internación en el Instituto Diagnóstico, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, participó de la reunión de gabinete. A la salida de la Casa Rosada se mostró sonriente y aseguró que sufrió "dolores estomacales" pero que no eran fruto del stress. A su vez, agregó que en estos días están definiendo con el FMI cómo seguirá el crédito Stand-By.

"Todo bien. No fue nada. Es que ustedes asocian ministro con estrés pero no fue así", respondió el ministro a El Cronista, cuando salía de la Casa Rosada, cerca de las dos de la tarde. Dujovne no evitó hablar de su salud, luego de que pasara la noche del martes 11 de septiembre internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. El parte médico decía que entró por "dolor torácico y abdominal". Dujovne lo simplificó al resumir que fueron "dolores estomacales".

En cambio, Dujovne fue más reacio a la hora de hablar de la revisión del acuerdo con el FMI. En estos días, el Fondo estará respondiendo el pedido de adelantar desembolsos a la Argentina, tal como solicitó el Gobierno. Pero el ministro esquivó responder si pidió que aumenten el programa de u$s 50.000 millones, tal como confiaron fuentes de la Casa Rosada. Dujovne sólo respondió que en estos días estarán definiendo con el FMI cómo seguirá adelante el programa y siguió caminando por la explanada hacia el Ministerio de Hacienda.

Hoy por la mañana el titular del equipo económico repasó la situación económica y social actual, en lo que hace al próximo envío del Presupuesto al Congreso y a la asistencia y planes sociales para los sectores más vulnerables, principalmente.

Las reuniones de coordinación de Gobierno solían ser de la denominada ‘mesa chica‘ de la Casa Rosada, que integraban Mario Quintana y Gustavo Lopetegui: sin embargo, tras los cambios de comienzos de mes, pasó a ser una reunión de Gabinete diaria.