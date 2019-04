Dujovne: "Tuvimos un exagerado optimismo en la lucha contra la inflación"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rechazó que el acuerdo que anunció el Gobierno para mantener los precios de ciertos alimentos se trate de un congelamiento de precios y remarcó que las empresas tienen la libertad de no ceñirse al pacto de no aumentar sus productos.

"No es un congelamiento, no hay un decreto que ordene congelar los precios. Son precios cuidados. Las empresas que no quieran estar en precios cuidados, pueden no estar. Va a ser efectivo el acuerdo porque se va a cumplir. Lo que está en precios cuidados está en los precios a los que fueron anunciados", explicó Dujovne en diálogo con TN.

Y añadió: "Las políticas que funcionan hay que mantenerlas, sin importar quién las haya diseñado, como la Asignación Universal por Hijo y los precios cuidados."

En ese sentido, el funcionario reconoció que el Gobierno tuvo un "optimismo exagerado" con respecto a la baja de la inflación, pero se mostró convencido de que logrará hacerla caer "aunque lleve más tiempo".

"Quizá tuvimos un optimismo exagerado con respecto a cómo íbamos a bajar la inflación al comienzo. Pero no tenemos dudas de que esta batalla la vamos a ganar aunque lleve más tiempo", comentó.

En otro orden, Dujovne defendió el esquema de tipo de cambio flotante que mantienen el Gobierno y el Banco Central (BCRA) desde el comienzo de la gestión y señaló que el año pasado la suba del dólar absorbió el aumento del desempleo que se habría dado si el valor del dólar hubiera estado fijo.

"La Argentina está intentando que baje la inflación con tipo de cambio flotante. Puede que sea un cambio más lento, pero perdurable. La contracara de que el tipo de cambio haya subido el año pasado es que evitó que se diera un aumento dramático del desempleo porque se mantuvo la competitividad", señaló.

En otro orden, Dujovne planteó que si no hubieran ocurrido la sequía y la reversión de capitales que disparó el dólar el año pasado la economía argentina habría crecido 4% ó 5% tanto en 2018 como en 2019.

"Si la Argentina no hubiera tenido la sequía ni la reversión de capitales que enfrentamos el año pasado, la economía habría crecido 4% ó 5% y este año también, con una inflación mucho más baja", dijo.