Dujovne: "El gradualismo fiscal no es un eslogan, es una estrategia"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, participó esta tarde en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2017, donde aseguró que para el gobierno de Mauricio Macri “el gradualismo fiscal no es un eslogan para hacer procrastinación fiscal, sino que es una estrategia económica”.

Durante su participación en el panel sobre El Panorama Económico de América Latina, el funcionario explicó que las reformas institucionales y monetarias llevadas a cabo le permitirán al país alcanzar el equilibrio fiscal.



“Tenemos un compromiso no negociable de bajar el déficit fiscal. El gradualismo fiscal no es un eslogan para hacer procrastinación fiscal, es una estrategia económica que tiene dos componentes fundamentales: el proyecto para la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal acordado con las provincias, y la reforma tributaria que se enviará al Congreso tras las elecciones de medio término. Este gobierno está comprometido con cumplir con los objetivos que se traza”, dijo Dujovne.

El Ministro compartió el panel junto a su par de Panamá, Dulcidio De La Guardia; el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), David A. Lipton; la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra; y el ex titular del Banco de México, Guillermo Ortiz. El segmento fue moderado por el editor de The Financial Times John Paul Rathbone.

Allí, Dujovne manifestó también que, en los últimos años, los niveles de corrupción en América Latina “han afectado los niveles de credibilidad y la llegada de inversiones” y que en la Argentina “repercutió también en el gasto público”.

El ministro destacó que con la llegada del Gobierno de Mauricio Macri “hubo un ahorro de entre el 30 y el 40 por ciento en (el costos de) obra pública”. “Revisamos las licitaciones y esa diferencia fue destinada a más obras. Con la misma cantidad de fondos, estamos haciendo mucho más”, aseguró.