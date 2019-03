Dujovne: "El Gobierno no tuvo mala praxis en la economía"

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne , sostuvo hoy que la Argentina está “saliendo de un año difícil”, pero aseguró que el Gobierno “no tuvo una mala praxis en la economía”.

Según indicó Dujovne, “estamos empezando a ver cómo la Argentina está desplegando un potencial que estaba dormido”.

Al tiempo que destacó que “desde enero, la economía argentina está generando empleo”.

El país “está saliendo de un año difícil”, aseguró el ministro de Hacienda esta mañana en diálogo con radio La Red.

"Argentina empieza a abrirse al mundo porque ya no está prohibido exportar ni importar”, enfatizó. No obstante reconoció que "la situación para muchos no es fácil; no vinimos a evadir la solución de los problemas".

Al ser consultado acerca de si el Gobierno hace un mea culpa de la crisis económica, Dujovne dijo: "El Gobierno no tuvo mala praxis en la economía".

En ese sentido explicó que "en el 2016 el Gobierno fue un poco ambicioso y trató de hacer todo a la vez. Pero destacó que “entramos a la crisis del 2018 y salimos con las mismas reglas del juego”.

También se refirió al elevado costo de vida que padecen hoy los argentinos: “La inflación va a empezar va ceder. Y cuando termine el ajuste de tarifas, habrá un alivio".

En ese contexto, detalló que "la economía tocó piso en noviembre y comenzó un proceso de recuperación. Estamos volviendo al nivel de gasto del año 2012".

Con miras a las elecciones presidenciales, Dujovne se mostró confiado con una reelección del presidente Mauricio Macri: "Éste es el primer gobierno no peronista que va a terminar su mandato y va a ser reelecto, desde 1928".

"Estamos muy tranquilos con el esquema de cambio que tenemos. Hoy la Argentina genera dólares de manera genuina", agregó.

Al opinar sobre las críticas que llegan de los economistas que están por fuera del Gobierno, el ministro planteó que no puede estar ocupándose de sus “egos” , e insistió que el equipo de Macri “está haciendo lo correcto para mejorar la vida de los argentinos”

“Venimos de setenta años de estafar a la gente con el valor del peso. Por lo que estamos convencidos que la sociedad argentina nos seguirá acompañando. Si el presidente me lo pide, seguiré en mi cargo", planteó.

Al finalizar, resaltó el “gran apoyo internacional que tiene hoy la Argentina y esto se canaliza a través del FMI".