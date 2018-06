Duhalde propuso a Roberto Lavagna como candidato en 2019

El expresidente Eduardo Duhalde propuso a su exministro de Economía, Roberto Lavagna, como candidato en las elecciones de 2019 y consideró que la Argentina necesita “un Gobierno de transición de 4 años para ordenar las cosas”.

“Estoy convencido de que Lavagna es un hombre muy experimentado. Hay que ir armando equipos, tenemos que estar estudiando la salida. Me gustaría un Lavagna candidato”, señaló.

En diálogo con FM La Patriada, Duhalde se refirió a la situación económica del país que llevó al Gobierno a tener que recurrir al FMI.

“Las condiciones no son las más alentadoras, hay que tratar de poner el hombro. No tenemos ninguna posibilidad de salida si no nos dejamos de pelear en el congreso, en la televisión, en la calle vemos un ambiente de violencia”, analizó.

Recordó que en su paso por el Gobierno, le tocó ir al FMI y no por ello “se le rebajó el sueldo a nadie”.

“No solo no hicimos lo que ellos pedían hicimos lo que teníamos que hacer. Los gobiernos son todos socios del FMI, el organismo se creo para cuando los países tienen problemas, el Fondo está para eso”, describió.

Y recordó: “Yo también tuve que llamar al FMI y discutir 9 meses, pero no pudimos hacer nada de lo que pedían”.

“Tenemos que dejar de pelearnos así no salimos. Si no conviene, habrá que ver como hice yo, no darle bolilla”, aclaró.

Para gobernar, “hay que priorizar porque todos los organismos la sociedad el Gobierno”.

Al ser consultado sobre la gobernadora, María Eugenia Vidal, reconoció que es “la mejor dirigente de los últimos 10 años, pero para la acción política tiene serias dificultades. No tiene el ADN bonaerense”.