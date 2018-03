Duhalde: "Hay gente que no llega al día 20"

El ex presidente Eduardo Duhalde se refirió a lo sucedido en el último Congreso del PJ y dijo no haberse sorprendido por los incidentes, a los que calificó de “grititos” y “pavaditas”.

En relación a los incidentes en la puerta del Congreso, no se mostró sorprendido: “Eso no es nada, antes eran mucho más fuertes los congresos, había peleas en serio. Ahora son grititos, son pavaditas”.

Por otro lado, advirtió que “se debe tener mucho cuidado con lo que pase en los próximos meses” en la Argentina, al recordar la crisis económica de 2001 que derivó en la caída del gobierno de La Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa.

“La gente tolera la corrupción y la inseguridad, pero no tolera que no le alcance la plata para comer. Esto puede traer problemas como ya tuvimos en 2001. Hay gente que no llega al día 20”, alertó.

Por otra parte, Duhalde minimizó la disputa entre los sectores tradicionales y el kirchnerismo duro, y aseguró que La Cámpora nunca tuvo incidencia en el Justicialismo.

“La Cámpora nunca ha tenido incidencia cierta en el PJ, todo tiene que ver con que hubo una conducción en el Justicialismo que los benefició pero no porque tenía representación propia”, remarcó Duhalde, en diálogo con la radio La Once Diez.

“Es un sector del justicialismo que no posee legisladores en cantidades, ni intendencias ni gobernaciones”, añadió.

Asimismo, el ex gobernador bonaerense le pidió a la Justicia que proteja a los partidos políticos y pidió por una reforma de la ley que los regula.

No obstante, opinó que el Justicialismo está en una “etapa de degradación” desde hace tiempo y pidió por una reforma: “Me preocupa que tarde tanto la Justicia en darse cuenta que hay que proteger a los partidos políticos, no puede ser cómplice de que no funcionen”.

“En la Capital hay decenas de partidos que no tienen ni afiliados ni hacen elecciones, es una vergüenza. Tenemos que tener nuevas normas, no pueden estar estos saltimbanquis que van de un partido a otro. Pareciera que está bien y no lo está”, consideró.

Consultado sobre una posible reunificación de la CGT, consideró que “no creo que haya una unidad total del gremialismo argentino, pero sí ponerse de acuerdo en mantener el valor del salario cuando advierten que en el gobierno se toman a la ligera el aumento de los precios alimenticios”.

“A los problemas complejos es muy difícil encontrarle soluciones simples, este problema es la excepción y no sean dado cuenta porque no lo han estudiado”, añadió.

Remarcó que “el tema que tenemos en el Gran Buenos Aires es que hay un solo mercado mayorista, es insólito”.

“Esto lo impuso la dictadura en 1982 y nunca se cambió. Es inverosímil que pase esto, hay que volver al sistema anterior que era igual al europeo de hoy. Se acerca al productor, sobre todo al pequeño, con el consumidor. Acá hay un montón de intermediarios, esto se soluciona en seis meses”, pronosticó.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que pase en los próximos meses. La gente tolera la corrupción y la inseguridad, pero no tolera que no le alcance la plata para comer. Esto puede traer problemas como ya tuvimos en 2001. Hay gente que no llega al día 20”, insistió.

Por último, opinó sobre los primeros meses de gobierno de Macri, al que vio “más flaco y demacrado” por el cargo.

“Veo que están haciendo un esfuerzo enorme, conozco a muchos funcionarios y son gente muy probada y seria. Pero no advierten esto y es muy grave. Nadie está en desacuerdo con los tres objetivos básicos de Macri: unir a los argentinos, luchar contra el narcotráfico y pobreza cero, que fue un error, ni siquiera Estados Unidos la tiene”, completó.

Fuente: Radio La Once Diez y Cronista.com