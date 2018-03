Duhalde: “Haré todo lo que esté a mi alcance para calmar este odio”

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó hoy que por pedido del papa Francisco hará “todo lo que pueda hacer para calmar el odio” y “bajar los decibeles” que hay en el país.

“En crisis hay que tener mucho cuidado. De las crisis no se sale con posiciones aisladas”, subrayó y comentó que tras visitar al santo padre este le mandó un mensaje por Gustavo Vera para que “busque consenso y rehabilite el diálogo”.

Aclaró que su objetivo es “ayudar sin aparecer” y que no busca “ocupar ningún cargo”.

“Todo lo que yo pueda hacer para calmar este odio que está de ambos lados lo voy a hacer. Hay que bajar los decibeles”, analizó en diálogo con Radio del Plata.

Respecto al gobierno de Mauricio Macri, opinó que “nadie llega para hacer el mal” y pidió dar tiempo para que puedan “demostrar su capacidad”.

“Aspiro a que escuchen, que no se encierren. Yo critiqué al gobierno anterior porque las resoluciones venían de un círculo pequeño”, agregó.

Se expresó además “preocupadísimo” por la suba de precios y aseguró que es “tema complejo una solución muy sencilla”, por lo que alcanzó un proyecto al presidente Macri que consta de la implementación de anexos del Mercado Central en los barrios donde la comida “cuesta hasta 40% menos”.

En tanto, evitó opinar sobre la Ley Antidespidos: “No doy opiniones de cosas no haya estudiado, de este tema no puedo opinar porque no es mi capacidad”.