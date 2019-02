Duhalde: "Cristina me dijo que no veía mal lo de Lavagna"

El expresidente Eduardo Duhalde contó que "hace tiempo", la exmandataria Cristina Kirchner le "envió algunos mensajes por intermedio de sus amigos" en los que le decía que "no veía mal" la candidatura de Roberto Lavagna.

El exjefe de Estado consideró que la líder de Unidad Ciudadana podría bajarse de las próximas elecciones si es que el economista decide competir.

"Hace un tiempo, Cristina me envió algunos mensajes por intermedio de sus amigos, y en uno de ellos me decía que no veía mal lo de Lavagna, pero no sé", explicó Duhalde en diálogo con La Nación.

Por otra parte, el también ex gobernador bonaerense aseguró que se encuentra lejos del peronismo federal no alineados con el kirchnerismo, y sostuvo que "si uno convoca a una unidad nacional no puede haber exclusiones".

"Estoy involucrado en hacer entender a los dirigentes de distintos partidos que la Argentina no tiene ninguna posibilidad si no armamos una gran coalición con mayorías parlamentarias. Me estoy ocupando de eso porque tengo experiencia y he cometido muchos errores y aciertos", precisó.

En este sentido, el dirigente del PJ detalló que está "hablando con gente de todos los partidos", aunque aclaró que, para él, "el candidato es Roberto (Lavagna)". "Para mí, es Roberto. Puede aparecer otro. Para mí, el candidato es él, por razones muy claras, se ha llevado muy bien con todo el mundo. Yo rechazo absolutamente las peleas, no me vas a escuchar hablar mal de un presidente", agregó.