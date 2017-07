Dueño Maxiconsumo: "Al Gobierno no le preocupa lo que pasa con los precios"

El dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera, afirmó hoy que “los precios van a seguir subiendo” porque “no hay control” por parte del Gobierno y “la inflación no bajará del 27%-30%".

“Nadie está preocupado por lo que está pasando. Al Gobierno no le preocupa lo que pasa con los precios. No hay voluntad política, continuamente hago denuncias y nadie me escucha. Los precios van a seguir subiendo porque no hay control y la inflación continúa. No podemos aumentar la nafta mientras en el mundo baja", explicó.

En diálogo con radio La Red, Fera indicó que habiendo una devaluación del dólar y un aumento del combustible “es imposible” que no haya una suba en los precios. "Los aumentos de precios no se pueden detener. Ya sabemos cómo actuamos los argentinos, se cambia de precio enseguida y las multinacionales aprovechan la situación", agregó.

Consultado sobre cómo es su relación con la secretaría de Comercio a cargo de Miguel Braun, expresó: "Nunca nos convocó, no les interesa que hablemos porque denunciamos las prácticas monopólicas en el país. Estas prácticas están instaladas en las multinacionales".

Además, aseguró que el aumento en el precio de los combustibles impactará en las góndolas: "La otra vez el aumento se hizo a los precios. Es preocupante que el Gobierno no se ponga a trabajar y se olvide de la herencia y meter presos a los que deba".

Por último el empresario reiteró que, según su visión, “los precios seguirán subiendo” y “la inflación no bajará del 27%-30%".