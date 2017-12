Dudas por sobreprecios en compras de GNL

La causa que llevó a la cárcel al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su ex segundo, Roberto Baratta, levantó suspicacias hasta de las actuales autoridades energéticas. Es que en un curioso posicionamiento sobre la "herencia", un importante referente del sector se pronunció sorprendido por el bajo nivel técnico de la pericia que llevó al juez federal Claudio Bonadío a detener con prisión preventiva a los ex funcionarios.

"No pueden haber existido sobreprecios de u$s 7000 millones, casi el 50% de las compras de GNL. Es imposible. La pericia (realizada por David Cohen) no lo demuestra", comentó la fuente.

En base al informe de Cohen, Bonadío había pedido el desafuero y la posterior detención de De Vido por multimillonarios sobreprecios, sobre los que el Gobierno considera que la Justicia no tiene pruebas reales, aunque descarta que el supuesto robo hubiera sido tan grande.