Dow se asocia a INVAP para crear parque eólico

El CEO de Dow Argentina, Gastón Remy, y el de INVAP, Héctor Otheguy, firmaron ayer un memorando de entendimiento para la construcción de un parque eólico en Cerro Policía, Río Negro. El anuncio coincide con la llegada al país del presidente de EE.UU, Barak Obama, lo que Remy calificó como "el timing perfecto", aunque hace más de seis meses que trabajan en el plan.

El emprendimiento consiste en aprovechar el área de Cerro Policía, de 16 kilómetros cuadrados ubicado a 50 kilómetros al sur de la localidad de Villa El Chocón, para desarrollar el parque en dos etapas. La primera implicará una inversión aproximada de u$s 50 millones de dólares e incluye la instalación de cinco molinos (15 MW de potencia instalada) y transformadores y equipos de transmisión para conectar el campo a los electroductos del sistema del Comahue. La segunda fase alcanzaría 50 MW de potencia instalada (20 turbinas eólicas) por un total final de unos 123 millones de dólares.

Según Remy, el plan es similar al desarrollo de gas no convencional junto a YPF en el campo El Orejano, en Vaca Muerta. ‘Dow quiere continuar liderando la búsqueda de la diversificación de la matriz energética de la Argentina teniendo en cuenta el nuevo marco regulatorio‘, que todavía no fue publicado. En Estados Unidos, Dow es el tercer mayor consumidor de energías renovables.

A partir de la firma del acuerdo, se establecerán las contribuciones específicas de las partes, la transferencia de tecnología y la estructura de financiamiento, así como el contrato de suministro de energía para las operaciones de Dow Argentina en sus complejos productivos.