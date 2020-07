Dos días después de tener el alta, volvieron a internar al ex presidente Carlos Menem

El ex presidente y actual senador nacional peronista Carlos Menem fue internado anoche nuevamente con problemas de salud, esta vez lo ingresaron al sanatorio Los Arcos. Dos días antes le habían dado el alta tras casi dos semanas de estar en el Instituto Argentino de Diagnòstico y Tratamiento (IADT), donde fue atendido por una neumonía severa.

Voceros del ex mandatario explicaron que Menem fue trasladado anoche al área de terapia intensiva de la clínica ubicada en el barrio de Palermo y, si bien no dieron detalles sobre la nueva afección, no descartaron que sea "una reaparición del problema anterior o una secuela o efecto colateral, a lo cual se suma su avanzada edad".

El ex presidente estuvo internado desde el 13 de junio hasta el lunes pasado por una neumonía bacteriana.

Durante ese período fue sometido a tratamientos con medicamentos que dieron resultado positivo, mientras los análisis de coronavirus que se le realizaron fueron negativos.

Uno de sus médicos, Luis de la Fuente, dijo el lunes que en el cuadro de Menem "se metió la diabetes en el medio" y que eso complicó la situación, aunque remarcó que el paciente "respondió rápidamente a los medicamentos" y por eso se le dio el alta, pero hoy sorpresivamente tuvo que ser internado nuevamente.