Dos días después de las elecciones comienza el juicio político contra Freiler

El suspendido juez Eduardo Freiler comenzará a ser enjuiciado por mal desempeño en sus funciones el próximo 24 de octubre, apenas dos días después de las elecciones legislativas, y de ese proceso se definirá si es destituido como integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Así lo informaron ayer fuentes judiciales, que precisaron que Freiler fue convocado para el martes 24 a las 9.30, para celebrar la primera audiencia del jury de enjuiciamiento. "Hágase saber al doctor Eduardo Freiler que su incomparecencia no postergará ni suspenderá el juicio, que se sustanciará con su defensor de confianza y/o el defensor público oficial que lo asista", señala el oficio difundido a la prensa.

El documento también cita a tres testigos: el primero es Martín Ricardo Di Paola, socio de la financiera Inversora Callao SRL, donde Freiler obtuvo un crédito que no habría pagado. Además, en la nómina figuran el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, y el abogado Ricardo Monner Sans, impulsor de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el camarista suspendido.

"El juicio va a durar muy poco. Creemos que para noviembre podremos tener un pronunciamiento", dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura de la Nación a la agencia Dyn.

En ámbitos tribunalicios también se especula con que, como ocurrió con otros magistrados llevados a juicio político, que Freiler, al sentirse presionado por las circunstancias, presente su renuncia y evite así una posible destitución. De todas maneras, es facultad del Presidente de la Nación aceptarle o no la dimisión. Si la rechaza, continuará el proceso del Jury, y si la acepta, se cae el juicio político, pero Freiler puede seguir siendo acusado y juzgado en sede penal.

Freiler ocupaba un lugar clave en Comodoro Py 2002 como integrante de la Sala I de la Cámara Federal, en donde se revisan los fallos de primera instancia sobre corrupción y lavado de dinero. Ligado a los inicios de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, Freiler fue varias veces señalado como un hombre vinculado al kircherismo que habría favorecido con sus fallos al gobierno anterior

El 17 de agosto pasado, apenas días después de las PASO y en una carrera contrarreloj, el Consejo de la Magistratura, con los votos de los miembros no kirchneristas, logró suspender a Freiler ayudado por la ausencia de un senador K, Ruperto Godoy, desplazado porque no tenía título de abogado, y cuando aún no había asumido su reemplazante.

El sustituto fue Mario Pais, pero recién pudo prestar juramento ante el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, después de la votación que suspendió a Freiler.