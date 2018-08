Dos años y medio de Macri: la herencia, las medidas y dos escenarios a futuro

Desde “la herencia” hasta los escenarios para lo que queda del actual mandato presidencial de Mauricio Macri, pasando por un análisis de las medidas que el Gobierno fue tomando en los ya más de dos años y medio de gestión que lleva Cambiemos. Marina Dal Pogetto, economista de EcoGo, desmenuzó en un documento de más de 40 páginas la economía M, teniendo en cuenta sus condiciones iniciales, su contexto y las proyecciones que pueden hacerse para el próximo año y medio.

El análisis -que Dal Pogetto cuenta que arrancó como “un punteo informal” que hizo de su visión a pedido de un hoy exfuncionario en medio de la corrida cambiaria- resalta los problemas que heredó el macrismo, pero también pone de relieve que en estos dos años y medio la economía “aumentó los desequilibrios de partida (déficit fiscal y externo) y fundamentalmente su nivel de endeudamiento (el del tesoro y el del BCRA)”.

La herencia

“El kirchnerismo –evalúa la economista- dilapidó una oportunidad histórica para intentar ubicar a la Argentina en la senda del desarrollo. Continuó maximizando el corto plazo (…) que se extendió en el tiempo gracias a una combinación extraordinaria dada por un salto en las cantidades exportadas (…) y el salto en los términos del intercambio”, en ambos casos, gracias a la soja.

Esa maximización del corto plazo, apunta, se dio con un “elevado crecimiento” entre 2003 y 2011 “impulsado por un cambio en la distribución del ingreso” con aumento de planes sociales, subsidios, congelamiento de tarifas y “salarios que crecieron bien por encima de la productividad”. “El cambio en el contexto fue de tal magnitud que un funcionario de la gestión anterior llegó a sostener que ‘esta vez el populismo era sustentable’, lo cual resultaba un oxímoron. El populismo, por definición, no es sustentable”, sintetiza.

Entre las condiciones económicas con las que asumió Macri, Dal Pogetto señala: la “fortísima distorsión de precios relativos” por el atraso cambiario manejado con cepo cambiario; el atraso tarifario; los “déficit gemelos”; el “default técnico”; una deuda que si bien era baja tenía como contracara un Banco Central “casi sin reservas líquidas”; una diferencia entre el dólar oficial y el ‘contado con liqui’ de alrededor del 50%; una economía que “no crecía desde 2011” pero con un consumo muy alto y una inversión muy baja; un nivel de empleo público que se había duplicado en una década; un gasto público total que superaba el 40% del PIB; una “presión impositiva efectiva que rondaba 34% del PIB, similar a la de los países de la OCDE (pero) con una estructura mucho más regresiva montada sobre impuestos distorsivos”, y una baja competitividad “explicada en gran medida por el ‘cierre’ de la economía para proteger el empleo”.

En ese contexto, la economista entiende que “el principal problema (de Macri) fueron las promesas de campaña: salir el día uno del cepo, bajar la inflación a un dígito rápidamente, volver a los marcos regulatorios de los 90 en los servicios públicos, bajar la presión impositiva (eliminación del Impuesto a las Ganancias al salario), y la necesidad de sobre-reaccionar para no ser visto como un gobierno liberal que no sólo no daba marcha atrás con los derechos adquiridos del populismo, sino que además los aumentaba”.

Las medidas

Dal Pogetto cuestiona que, “en el arranque de la gestión, el Gobierno trabajó los problemas como si fueran compartimentos estancos”. Y apunta: “Bajar el déficit fiscal con más de la mitad del gasto de la Nación indexado al pasado no era consistente con la meta de inflación anunciada, mientras en simultáneo se bajaban las retenciones a las exportaciones y se subían tarifas para bajar subsidios, con un BCRA que buscaba la flotación del dólar como objetivo y argumentaba que sólo con tasa de interés controlaba la inflación, cuando además había una enorme cantidad de contratos de futuros abiertos del dólar ‘regalados’ por la gestión anterior a menos de $ 10”.

“En nuestra visión –sigue-, hubiera sido menos costoso resolver primero el juicio en Nueva York delineando un sendero de salida ‘gradual’ del cepo aun pagando tasas de interés algo más altas, limitando el overshooting del dólar” y su impacto sobre los contratos de futuros, la inflación y los costos de los servicios públicos.

También considera un error el haber ido “a un esquema formal de metas de inflación a fines de septiembre de 2016, manteniendo el sendero obsoleto de desinflación prometido en el inicio de la gestión cuando en el primer año la inflación terminaba 15 puntos porcentuales arriba”. Y agrega que, aún sin “demasiado margen”, con el cambio en las metas de inflación en diciembre del año pasado “mucho aire no se tomó”.

La economista menciona que, ya este año, “un conjunto de situaciones agravó las consecuencias” de las medidas. “El mundo se complicó a mediados de febrero (… ) y los mercados de crédito se cerraron para Argentina”, a lo que “se sumó una sequía que produjo una caída de 40% en la cosecha de soja y de 15% en la de maíz, la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera (… ) la baja gradual de retenciones, y el error del BCRA de ‘entregar’ reservas el 24 de abril” en un intento por frenar la corrida cambiaria, que “se fue manejando desde atrás, primero entregando dólares de las reservas contra pesos, después intentando frenarla con sucesivos movimientos en la tasa de interés”.

El acuerdo con el FMI

Dal Pogetto destaca que el acuerdo alcanzado en mayo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “en medio de una fuerte presión sobre el BCRA”, alcanza para “financiar el 80% de las necesidades de dólares del Tesoro hasta el final del mandato sin acudir a los mercados de crédito y el 100% suponiendo una refinanciación del 50% de las Letes.

Con respecto a las metas planteadas en ese acuerdo, señala que “la corrección fiscal incluida para 2018 (défic it de 2,7% del PBI) está en línea con las metas originales y luce cumplible”, mientras que la de 2019 (1,3% del PBI) “luce más complicada”, pese a lo cual “el Gobierno se habría quedado con un par de ases en la manga” al poder agregar desvíos por gasto social, capital financiado con organismos internacionales y venta de la cartera de la ANSES que hacen que “el 1,3% es más parecido a la meta original de 2,2% original que manejaba Hacienda”.

Las otras dos “buenas noticias” recientes que resalta son el cambio en la calificación del MSCI a país emergente desde país de frontera y “la colocación de los dos bonos en pesos por el equivalente a u$s 4000 millones".

En cuanto al precio actual del dólar, que el Banco Central trata de estabilizar “en torno a $ 27”, dice que es “un dólar muy bueno en términos de competitividad; 57% más alto que el de fines de la Convertibilidad, 10% por encima del valor de la salida del cepo y similar al de mediados de 2008”.

Perspectivas

En coincidencia con otros analistas, Dal Pogetto cree que “es probable que la economía vuelva a caer en el tercer trimestre contra el segundo”. Y que, aunque en menor medida, vuelva a pasar lo mismo en el último trimestre, con lo que “la economía caería en promedio 0,4% durante 2018”.

También afirma que “es probable que la inflación interanual siga escalando al menos un par de meses mas ya que hasta noviembre contrasta contra meses de baja inflación un año atrás”. Y resume: “Nuestra proyección con un dólar en torno a $ 30 a fin de año, con paritarias en torno a 24% y tarifas subiendo a mitad de camino entre lo normado y los niveles actuales, es consistente con una inflación en torno a 29,5%”.

Los dos escenarios

De cara a 2019, el trabajo analiza “dos simulaciones lineales opuestas y extremas partiendo de que la economía hace piso en el cuarto trimestre de 2018”, y aclara que “la trayectoria lineal es sólo para simplificar, ya que es esperable una mejora en el segundo trimestre del próximo año aún en un escenario adverso”.

“En el escenario 1, la economía crece 1% s.e. por trimestre, en promedio 2019 cierra con un crecimiento de 1% pero el crecimiento interanual en el cuarto trimestre de 2019 se ubica en torno a 4%, volviendo a los niveles del primer trimestre de 2018”, describe Dal Pogetto.

En ese escenario :

el dólar terminaría el 2019 a $ 34 (12% de variación en el año) “y funciona como ancla inflacionaria”;

la inflación interanual a diciembre se ubicaría en el 22,6% y las paritarias en torno al 24% permitirían recuperar “parte de la caída del salario real de 2018”;

el desempleo en el último trimestre rondaría el 8,4%;

la tasa de política monetaria, el 30%, y las Lebac a un mes, el 27%;

el déficit primario, el 1,5%;

la balanza comercial cerraría con un rojo de u$s 4031 millones,

y las reservas, en u$s 51.000 millones.

“En esta simulación, el principal supuesto es que el mercado no coordina una toma de ganancias, y el atraso cambiario, la cosecha y las PPP compensan el impacto negativo sobre la actividad del ajuste fiscal. El déficit de cuenta corriente se mantiene en torno a u$s 19.000 millones, 3,6% del PIB”.

El escenario adverso

“En el escenario 2, la economía cae 0,8% s.e. por trimestre y en promedio 2019 cierra con una caída de 3,4%, y un cuarto trimestre de 2019 3,2% por debajo de los niveles de un año atrás; la caída acumulada de la economía desde el primer trimestre de 2018 alcanza a 7%”, comenta la economista.

“La incertidumbre política y/o un escenario internacional adverso coordinan una nueva toma de ganancias sobre Argentina poniendo presión sobre el dólar (…) El déficit de cuenta corriente se desploma a 1,6% del PIB, por el aumento en las cantidades exportadas por la cosecha y fundamentalmente la caída en las importaciones y viajes al exterior”, resume.

En este escenario :

el dólar terminaría el 2019 a $ 45;

la inflación interanual a diciembre se ubicaría en el 40% y las paritarias en torno al 30% con una nueva pérdida de poder adquisitivo de los salarios;

el desempleo en el último trimestre rondaría el 10,5%;

la tasa de política monetaria, el 45%, y las Lebac a un mes, el 42,5%;

el déficit primario, el 1,5%;

la balanza comercial cerraría con un saldo positivo de u$s 4221 millones,

y las reservas, en u$s 46.000 millones.

A modo de conclusión, Dal Pogetto señala: “La agenda argentina era a fines de 2015 y sigue siendo muy compleja, hoy un poco más dado el mayor endeudamiento de partida. Requiere de la construcción de consensos políticos que permitan alterar la distribución del ingreso para favorecer a los sectores exportadores que son los que en definitiva le van a dar viabilidad al endeudamiento que se viene usando para financiar el gradualismo, sin exagerar”.