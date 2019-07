Dónde y cuándo será el cierre de campaña de Alberto F. y Cristina

Faltando 13 días para las PASO, el Frente de Todos comenzó a delinear lo que será el primer cierre de su campaña. Al menos, ya hay fecha fijada para la primer actividad arriba del escenario con la boleta presidencial a pleno, Alberto Fernández y Cristina Fernández: será el 7 de agosto, 96 horas antes de las primarias. No obstante, por ahora, desde el comando electoral evitan confirmar el lugar elegido para el evento.

No sólo se rumorea que será Rosario; el medio santafesino La Capital lo dio por hecho. Tanto desde el albertismo como desde el cristinista Instituto Patria dejan abierta la puerta a una alternativa. Eso sí, brindan argumentos de por qué sería en el monumento a la Bandera. "Rosario representa el país devastado por (Mauricio) Macri, su industria se cayó a pedazos en estos tres años y medio", resumen.

Los gobernadores también serán parte del cierre: habría una firma de compromisos para las distintas provincias del presidenciable en caso de acceder a la Casa Rosada el 10 de diciembre.

Con Verna, uno de los pocas fotos conjuntas de campaña del binomio FF

Otra lectura, sumada al batacazo peronista del electo Omar Perotti que le arrebató la provincia al socialismo, única sorpresa electoral del 2019 por ahora: cerrar en el interior es un guiño al tono federal de la campaña del ex jefe de Gabinete, si bien todas las miradas están puestas en los resultados que arroje la siempre definitoria provincia de Buenos Aires. Por eso, si llega a haber otro acto conjunto del binomio FF, que por ahora no se descarta del todo, será en el Conurbano. Ya hay una cita agendada para el sábado, cuando la precandidata a vicepresidenta lleve su "Sinceramente Tour" a Tigre que culminará con la foto del reencuentro entre ella y otro de sus ex jefes de Gabinete, Sergio Massa.

Sin ir más lejos, Alberto Fernández irá esta tarde a La Matanza con la fórmula bonaerense de Axel Kicillof y la local Verónica Magario. La campaña albertista sufrió un terremoto interno con la polémica que levantó Aníbal Fernández, al punto de que desde las propias filas de Todos iniciaron un Operativo Despegue. Mientras la ex mandataria acelera sus apariciones de campaña, como ya relevó este diario, el presidenciable insiste con recorrer el interior. Mañana irá a Entre Ríos, luego de reunirse con el gobernador Gustavo Bordet la semana pasada, que supo ser uno de los mandatarios más dialoguistas con la Casa Rosada dentro del PJ dialoguista. Y, por otro lado, el jueves pasará otras 48 horas en Córdoba, territorio que supo darle el ballottage a Macri en 2015.