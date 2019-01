Donda: "Discuten la edad de imputabilidad y no cómo bajar la pobreza"

"No voy a ser candidata en la lista de diputados", aclara Victoria Donda, a menos de un año de que venza su mandato. Y aclara que le gustaría ocupar algún cargo ejecutivo, y darle una mirada progresista.

En una entrevista con El Cronista, la diputada de Red x Argentina insistió con que "todos" deberían unirse para sacar a Cambiemos del poder. Y no pone resistencia cuando se le pregunta si compartiría un espacio con CFK.

- Hace poco dijo que todos deberían unirse para sacar a Cambiemos del poder. ¿Qué significa "todos"? ¿Hay algún límite?

- Todos es todos. Me parece que el límite tiene que ser ponernos de acuerdo en qué tipo de Estado queremos tener. Cuando digo "todos", digo todos aquellos que estamos en contra del modelo económico de Cambiemos y del tipo de Estado que proponen. Un Estado al servicio de los sectores financieros y de pequeños grupos que se siguen enriqueciendo con el propio Estado.

- ¿Compartiría un espacio con Cristina Kirchner?

- Cuando hablo de todos, no quiero hacer nombres propios. Digo: todos aquellos que no estamos de acuerdo con este modelo económico.

- ¿Hay lugar para un tercer espacio? Por ahora, el panorama está muy polarizado

- A mí, lo que me interesa es que haya una puerta de salida a esta crisis. Y construir esa puerta de salida. Sí creo que el gobierno que viene va a ser de transición y que hay que mostrar una dirección de futuro.

- Cuando se fue de Libres del Sur, dijo que quería ser presidenta, ¿eso sigue en pie?

- Yo quiero ser presidenta desde que tengo 13 años [risas]. Haberlo planteado no significa que crea que se puede hacer o que haya posibilidades ahora. Pero sí me veo con la necesidad de poder, desde algún lugar ejecutivo, mostrar una gestión diferente, progresista, con otra mirada.

- ¿Se imagina como candidata en la Ciudad?

- Yo sé dónde no voy a ser candidata: no voy a ser candidata en la lista de diputados. Después, pondremos a disposición la candidatura, para dentro de este frente unitario poder contribuir en el mejor lugar donde consideren que podemos aportar.

- ¿Qué propuestas tiene en mente vinculadas a género?

- Vamos a presentar un proyecto de ley de la creación de un Ministerio de la Mujer. Nos parece que con el Instituto de la Mujer no alcanza. Tiene un presupuesto exiguo, y no tiene ni la importancia ni la visibilidad, ni el deber ni la debida influencia territorial que debería tener y poder. Más allá de que la respeto mucho a Fabiana Túñez, se necesita una decisión política de tener un ministerio que se encargue de tener una sociedad con igualdad de oportunidades para las mujeres. Sobre todo, de la oportunidad de la vida: hoy, ante un nuevo femicidio de una jovencita, no podemos más que seguir lamentando.

- ¿Y cómo está viendo la agenda del Gobierno? Arrancó el año con varias medidas vinculadas a Seguridad y Justicia.

- Es que no pueden hablar de economía. Hoy, una familia tipo, para no caer por debajo de la línea de pobreza, según los últimos datos del índice barrial de precios de Barrios de pie, está alrededor de $ 23.500; ir al supermercado en 2018 aumentó un 60%; ir a la carnicería, casi un 50%; ir al almacén, lo mismo. No pueden hablar de economía, porque la gestión ha sido terrible, te diría casi calamitosa, y que empuja a estar por debajo de la línea de pobreza a muchos sectores que, hasta hace poco, se consideraban parte de la clase media, una clase media que la vienen apretando y es como el centro del sándwich. Es, hoy, el sector más económicamente apretado. Entonces, en ese mar de desesperanza que hay, recurren y echan mano a discursos populistas que generan algún efecto social, pero que no tienen efecto en la realidad concreta. Discuten bajar la edad de imputabilidad cuando, en realidad, lo que deberían discutir es cómo bajan la pobreza.

- En el caso de la baja de la edad de imputabilidad, ¿qué propondría en lugar del decreto ley de 1980 sobre este tema?

- No podemos empezar a discutir la seguridad por ahí. Tenemos que sentarnos a discutir un plan de seguridad. ¿Quieren que discutamos un plan de seguridad? Tenemos una propuesta para seguridad. Y, de hecho, te diría: es una de las grandes deudas que tiene la izquierda o el progresismo. Nosotros no hablamos de inseguridad porque nos parece que es un eje de la derecha en la agenda, y no es un eje de la derecha, porque los que más sufren la inseguridad son los que se levantan a las cinco de la mañana y tienen que caminar 20 cuadras hasta un colectivo. Esa mujer que trabaja a las ocho de la mañana en uno de los countries que sí tiene seguridad privada y paga, es la que está más expuesta a los riesgos de la inseguridad.