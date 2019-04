Dólar y alivio en Casa Rosada: "Al final, el FMI entendió a la volatilidad argentina"

El sinuoso camino de las decisiones políticas de la Argentina hace que en tan solo tres días se pueda pasar de un no rotundo a un sí, se puede.

El jueves pasado el Jefe de Gabiente, Marcos Peña y hasta el propio presidente Mauricio Macri negaban rotundamente que se iba a modificar la política monetaria y utilizar los dólares del Fondo Monetario Internacional para frenar la inestabilidad cambiaria.

Un libro, unos días de lluvia, de volatilidad y el miedo a que puedan volver fueron suficientes para que esa negativa quede en el recuerdo y el Banco Central anunciara la tercera modificación del programa monetario en apenas siete meses.

La liberación para intervenir en el dólar es la tercera modificación del programa monetario en tres meses

Ahora, y en un intento de detener la volatilidad y cualquier tipo de espiralización del tipo de cambio, el Banco Central comunicó que desaparece la libre flotación cambiaria y llegó el modelo de flotación asistida ya que podrá participar vendiendo dólares antes de que llegue al techo de $ 51,44. Y, además, se incrementa de $ 150 millones a $ 250 millones de dólares si la cotización rompe el techo de 51,44 pesos.

Y el FMI apoyó públicamente que se utilicen los dólares del crédito más importante de su historia para llevar previsibilidad al mercado cambiario argentino.

En Balcarce 50 se vivió como un éxito el comunicado de respaldo público del FMI

"La decisión del gobierno argentino de poder intervenir estaba tomada desde el día uno del acuerdo, pero en el FMI no estaban de acuerdo. Dujovne tenía el mandato -de Macri- de negociar y destrabar la negativa del Fondo", explicó a El Cronista una alta fuente de la Casa Rosada.

"Macri le había pedido a Nicolás que busque esto desde el primer día, pero en el Fondo no estaban de acuerdo. Ellos -por el FMI- te decían que si hacías macanas te hicieras cargo y así veníamos. Pero la sensación que nunca entendieron como es el mercado argentino respecto del dólar", agregó.

"Mauricio le había pedido a Nicolás que buscara esto desde el primer día del acuerdo . En el Fondo decían que, si hacías macanas, te hicieras cargo, pero nunca entendieron al mercado argentino con el dólar"

Otra fuente con acceso al despacho presidencial señaló a El Cronista que esta modificación de la política monetaria -la tercera desde octubre de 2018- "se venía conversando desde hace tiempo", frente a la pregunta sobre qué cambio para que el Fondo cambiaria de posición la respuesta fue muy simple: volatilidad.

"Antes no pasaba nada, el mercado cambiario estaba tranquilo por eso no había demasiados inconvenientes a pesar que habiamos explicado que la banda cambiaria no iba a tener mucha funcionalidad. Con la volatilidad que se vivieron los últimos días todo cambió", señaló.

"Con la volatilidad de los últimos días, todo cambió en Washington", confían en la Rosada

Un dato no menor y que lo tomaban con una sonrisa en los pasillos de la Casa Rosada es que el comunicado del Fondo no aclara si hay algíun límite para que el Central opere dentre de la banda. "Si no dice que no, es que sí", señala de manera pícara un funcionario nacional.

La primera jornada del cambio de modelo significó una baja de la cotización del dólar y una suba de la tasa. Mañana Mauricio Macri se quedará en la Quinta Presidencial de Olivos desde donde seguirá las instancias del paro del sindicalismo disidente que, por lo menos, le dará dos días de tranquilidad cambiaria ya que no habrá mercado.