Dólar, tasas e inflación: los puntos principales de la presentación de Sturzenegger

En su presentación del programa de política monetaria de este año, el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, hizo hincapié en que el principal objetivo será la inflación, pero también dejó en claro, entre otras cosas, qué metas de precios se plantea y cómo piensa actuar en el mercado cambiario.

Inflación. Sturzengger apuntó que hoy los precios avanzan a un ritmo anualizado del 33,4%. Sostuvo que "en abril vimos una desaceleración subyacente de la inflación". Además, adelantó que “nosotros vamos a tratar de bajarlo lo más posible, a menos del 25%” para fin de este año, apuntó. Eso no significaría que la inflación del 2016 vaya a cerrar con ese acumulado, sino que el “ritmo anualizado” de diciembre sea inferior al 25%. "En septiembre -agregó- el mercado está esperando una tasa de inflación del 1,5%" (lo que ya implica un ritmo menor al del 25%).

Actividad económica. Ante una pregunta sobre el impacto de las políticas del Banco Central en la economía, respondió: “No va a haber nada más reactivante que una baja de la inflación" porque eso va a permitir "el crecimiento a largo plazo".

La tasa de las Lebac a 35 días. “Esa tasa –dijo- está acompañada por un corredor de activos y pasivos. La idea es que la tasa de interés colabore con la baja de la inflación”.

Dólar y mercado cambiario. “Para la Argentina, un tipo de cambio fijo fue siempre una trampa. A veces los reajustes se dan de la peor manera. El régimen monetario que tomamos es el que rige en el mundo, que genere expectativas, con un tipo de cambio que se mueva libremente. Australia, Nueva Zelanda, Colmbia, Chile o Brasil tienen sistemas similares. En Colombia, el tipo de cambio también se depreció, pero su economía pudo superar ese problema. Este régimen cambiario le va a servir a la Argentina, que sea flexible, con intervenciones ocasionales. Había que desdolarizar la mente del Central (…) Esa flotación va a hacer que en un momento se desconecten los precios locales de los internacionales".

Sobre el por qué de las intervenciones del Central en el mercado cambiario. Sturzenegger dijo que "no hay diferencia" entre cambio flexible y flotación sucia. "Es un régimen de flotación, con intervenciones ocasionales. Las intervenciones se dan cuando la dinámica cambiaria no tiene que ver con el equilibrio de la economía. No estamos interviniendo en el mercado cambiario para influir en el precio, sino para tratar de fortalecer la hoja de balance", apuntó. El titular del Central señaló que con "un boom de exportaciones es natural que la moneda se haga más fuerte", pero que el problema se da cuando la apreciación ocurre "por movimientos de corto plazo".

Política explícita de metas de inflación. “En septiembre vamos a hacer una migración formal al régimen de metas de inflación. Esto tiene que ver con la comunicación que el Banco Central está haciendo (…) Va a ser un régimen de metas de inflación”.

La evolución futura de los precios. Dijo que aspira a “un 5% de inflación en 2019”. E insistió en que “el objetivo para este año” es llegar a un ritmo de menos del 25%. "No es imposible”, apuntó.

Aportes al Tesoro. Sturzenegger también apuntó que está previsto que el BCRA "va a estar financiando con 160.000 millones al fisco" y que "la idea es que sean aproximadamente $ 40.000 millones por trimestre”. Eso será compensado con las políticas de esterilización.

¿Le preocupa el nivel de reservas? Ante la pregunta, respondió: "Tiene que ver con qué vamos a hacer con esas reservas. No ha sido nunca una preocupación eso".

Gente feliz. "La gente ya es mucho más feliz. No lo dice el Gobierno, lo dice el mercado".