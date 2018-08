Dólar hoy: antes de un nuevo round, qué hizo el Gobierno para domar el día de furia en los mercados

La vorágine que imprimió la suba del dólar ayer, que llegó a venderse por encima de los 42 pesos al público en algunos bancos, dejó también una serie de declaraciones, definiciones y decisiones de política monetaria que se extenderán más allá de esta corrida.

1- Antes del inicio de la rueda, Marcos Peña aseguró que no había un "fracaso económico"

Marcos Peña, Jefe de Gabinete

En medio de fuertes rumores de su posible apartamiento del Gabinete, Marcos Peña habló ayer a la mañana con Radio Mitre, en donde aseguró que Mauricio Macri no estaba analizando un cambio en su equipo.

"Esa no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", dijo.

Luego habló en el Council de las Américas, pero sus palabras no lograron llevar tranquilidad a los mercados.

2- La rueda cambiaria abrió con el dólar desbocado

Apenas unos minutos pasadas las 10 de la mañana, en el inicio de la rueda cambiaria en el mercado mayorista, el dólar pegó un salto de $ 1,40 respecto del cierre del miércoles, cuando había cotizado $ 34. Antes de cumplirse la primera hora, el billete había sumado $ 6 a su cotización.

3- Con el dólar en $ 40, el Central comunicó una suba de tasas y de encajes

A las 10.45, y con el dólar en $ 40 en el mercado mayorista, el Banco Central comunicó que "en respuesta a la coyuntura actual y ante el riesgo de que implique un mayor impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria resolvió por unanimidad reunirse fuera del cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 60%". Además, se comprometieron a mantenerla "al menos hasta el mes de diciembre" para "garantizar" el "sesgo contractivo" en el manejo de la política monetaria.

Esta fue la segunda vez en el mes que el Comité de Política Monetaria se reunió fuera de cronograma y sube la tasa. Según lo que ellos mismos habían definido el 7 de agosto, recién el 11 de septiembre comunicarían cómo seguiría la tasa de referencia, pero debieron ajustar el porcentaje al elevarlo de 40% a 45% el 13 de agosto; y ayer al pasarla de 45% a 60%.

Además, el Central subió 5 puntos porcentuales los encajes bancarios. Esta medida apunta aumentar la cantidad de dinero que los bancos deben tener inmovilizado.

La autoridad monetaria comunicó que los encajes se podían integrar también con Leliq y Nobac, las letras y las notas que la actual conducción del Central utilizar para desarmar el stock de Lebac.

4- A pesar de los anuncios, el dólar llegó a venderse a más de $ 42 en los bancos

En lugar de producir más certidumbre, los anuncios del Banco Central no llevaron calma al mercado cambiario. Los valores máximos registrados por la autoridad monetaria se concentraron alrededor de las 13 horas, cuando incluso un banco llegó a venderlo en $ 42 a los minoristas.

Para ese momento, la suba del dólar llegaba a más del 23% en un solo día, el mayor salto diario registrado desde marzo de 2002.

5- Una hora antes de cerrar la rueda, el BCRA anunció que subastaría u$s 500 millones

Frente a un escenario de avance sin control del dólar, el Central anunció que subastaría u$s 500 millones de las reservas a las 14.58, dos minutos antes del cierre de la rueda, para buscar bajarle la cotización. Finalmente adjudicó u$s 330 millones, a $ 38,71.

Con esta intervención, el BCRA no logró borrar la suba del dólar, que cerró en $ 37,6 en el mercado mayorista, $3,8 por encima del día previo. Esto significó un aumento del valor de la divisa de 11,24% en el día.

En el mercado minorista, el Banco Nacion abrió la rueda en $ 34,45 y hacia el final la cotización había saltado a $38,15, un 10,7% de suba en el día.

Sin embargo, los bancos pueden definir libremente el valor de la divisa, por lo que este valor no es representativo del total. En el promedio general de todos los bancos, al cierre de la jornada de ayer la cotización tocó los $39,77. En comparación con el miércoles, la suba fue de $5,37 y representó un 15,61%.

6 - Dujovne adelantó que el lunes hará anuncios y viajará a Washington

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolas Dujovne, viajará el próximo lunes a Estados Unidos para negociar los nuevos términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de finiquitar los detalles de la solicitud del adelanto de los giros esperados para 2020 y 2021.

Además, en una improvisada rueda de prensa en Casa Rosada, el funcionario sostuvo que el lunes anunciará un paquete de medidas para lidiar con la crisis financiera en la que el dolar llegó a superar los $ 40.

"Estuve trabajando con mi equipo. Luego me reuní con el Presidente (Mauricio Macri) preparando el detalle de las medidas complementarias que vamos a estar implementando para avanzar en la reducción del déficit. Eso permite que la Argentina tenga menos necesidad de financiamiento el año próximo", sostuvo el funcionario.

"Estamos convencidos de que la manera en que vamos a restablecer la tranquilidad de todos los argentinos es estar cada vez menos expuestos a la volatilidad del mercado necesitándolo menos", indicó Dujovne.