Dólar futuro: confirman en la causa a Bonadio y podría procesar a Cristina

El pedido de Cristina Fernández de Kirchner para apartar al juez Claudio Bonadio de la causa por la venta de dólar futuro en la que la investiga no tuvo éxito. La Cámara Federal confirmó ayer en ese expediente al magistrado, que quedó en condiciones de procesar a la ex presidenta en caso de que así lo decida tras terminar con una serie de indagatorias que le quedan resolver la semana que viene. Bonadio ya indagó a Cristina el 13 de abril pasado.

"Más allá del modo en que han sido reflejadas sus vicisitudes en los artículos periodísticos de opinión, lo cierto es que, objetivamente, las "presiones" a que hiciera referencia genéricamente el a quo (Cristina) en medios de comunicación tampoco llevan intensidad suficiente como para sostener que su imparcialidad frente al caso se haya visto conmovida", sostuvo el Tribunal.

En su recusación el mismo día de la indagatoria, Cristina lo acusó de "enemistad manifiesta" y de prevaricato, esto es dictar leyes contrarias a derecho, al considerar que actuaba políticamente y no había motivo jurídico alguno para citarla a declarar. En paralelo, la exmandataria también presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, en donde reclama su destitución por presunto mal desempeño en sus funciones en el marco de esta causa por la venta en los mercados de dólar futuro.

"Cabe concluir entonces que los argumentos de la parte recusante no logran acreditar suficientemente la verificación de alguna de las causales de recusación previstas en el ordenamiento procesal, a la vez que las circunstancias referenciadas en esta incidencia no son suficientes para afirmar que el señor juez de grado se encuentre ejerciendo un rol diferente al que le toca a la hora de enfrentar esta concreta investigación", sostuvo la Cámara en su fallo. Además, refutó el argumento de Carlos Beraldi, defensor de Cristina, quien recordó que Bonadio había sido imputado en otra causa paralela por la venta de dólar futuro a raíz de una denuncia que le iniciaron varios diputados nacionales del Frente para la Victoria.

La réplica de los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah, y Martín Irurzun es que Cristina Kirchner no es parte en aquella otra causa donde Bonadio fue imputado junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzzenegger, por haber autorizado y pagado contratos de dólar futuro del Gobierno anterior con los precios de la devaluación de casi el 50% que el actual Ejecutivo realizó a finales del año pasado, no bien comenzó su gestión.

A partir de este pronunciamiento, Bonadio tiene el camino allanado para decidir si procesa a la ex presidenta y los demás implicados, entre ellos el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, algo que se presume podría decidir la próxima semana, cuando finalicen todas las indagatorias que el juez tiene previstas.

Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por el juez Bonadio por autorizar la venta, al igual que buena parte de funcionarios de su Gobierno, de "contratos de dólar futuro por parte del Banco Central a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional". Según calculó el juez los fondos resignados por el BCRA podrían alcanzar los u$s 76.000 millones.