Dólar, déficit, tasas y PBI: expertos ven estabilidad en la economía este año

Un dólar estable, las tasas de referencia de la economía y el sistema bancario con modificaciones leves, un magro superávit comercial y un desempleo del 7,5% son algunas de las proyecciones que tiene hoy el mercado para las variables económicas durante 2017, según surge de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

Dólar

Con un dólar planchado entre $ 15 y $ 16 pesos desde mediados de septiembre de 2016, los analistas del mercado estimaron en la EMEC de marzo que el valor del billete verde no sufrirá grandes modificaciones este año.

El tipo de cambio, prevén, se ubicará en en torno a los $15,85 a fin de mes. Hacia fin de año, la divisa tendrá un valor de $ 18,19 por dólar, de acuerdo a la mediana de respuestas, mientras que para el cierre de 2018 los analistas calcularon que rondará $20,70 pesos.

Los valores no difieren demasiado respecto de las proyecciones que hicieron hace un mes atrás, cuando habían calculado que el tipo de cambio se ubicaría en $18,50 pesos por dólar en diciembre de este año.

Inflación

El aumento de las tarifas, las prepagas, y las naftas empujaron la suba de la inflación en los primeros meses del año y febrero tuvo un aumento del 2,5%, según los datos del Indec. Esto llevó al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, a admitir que "se vienen tres meses delicados" en materia de aumento de los precios.

Para marzo, los analistas calcularon que el IPC nacional mostrará una suba del 2% con respecto de febrero.

En el acumulado anual, aunque las metas de la autoridad monetaria es del 17% como máximo, los expertos consultados vaticinan por lo menos 5 puntos más que el objetivo oficial: estimaron la inflación en 22% para diciembre de este año.

Recién para 2018 el mercado ve que sería posible el cumplimiento de las metas que el Central tenía para 2017, al estimar que el aumento de precios será de 16% el año que viene. Sin embargo, este cálculo está por encima de los objetivos que se trazó Sturzenegger, que proyectó que deberían ubicarse entre 9 y 12%.

Tasa de pases, plazo fijo y badlar

La diferencia entre la tasa que consiguen los bancos a través de los pases a 7 días y la que pagan a los clientes a través de los plazos fijos aumentará hacia fin de año, según los analistas consultados en la encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de marzo.

El mercado considera que, en diciembre, los bancos pagarán menos por los depósitos que los ahorristas tienen en el sistema financiero, tanto a los minoristas -la tasa de plazo fijo-, como a nivel mayorista -la tasa BADLAR-.

Para los depósitos menores a 1 millón de pesos, los analistas vaticinaron que a fin de año el sistema financiero pagará un 16%, medio punto menos de lo que proyectaban en febrero y en enero. Además, indicaron que para fin de marzo la tasa de los plazos fijos rondará los 18%.

La expectativa en la tasa BADLAR, en tanto, fue la que sufrió la mayor caída, ya que la proyectan en torno del 17,25%, casi un punto porcentual por debajo de lo que habían vaticinado en febrero (18%) y medio punto menos que lo proyectado en enero.

Las tasas de referencias del sistema bancario, que se fijan a través de los pases a 7 días, se ubicarían hacia fin de año en 20,5%, aproximadamente cuatro puntos por debajo del 24,75% que mantuvo estable el Central en los últimos meses. Esta proyección sufrió un incremento respecto de febrero, cuando había sido calculada en 20,25% para fin de año, y también de enero, cuando los analistas estimaron que se ubicaría en torno de 19,88 en diciembre.

Reservas

A ritmo sostenido desde enero, los analistas consultados en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), fueron aumentando sus cálculos mensuales respecto de qué nivel que tendrán las reservas en poder del Banco Central en diciembre de este año.

De acuerdo con los especialistas, las divisas con las que contará la entidad que preside Federico Sturzenegger rondarán los u$s 47.000 millones en diciembre, u$s 1000 millones por encima de lo que habían calculado en febrero y u$s 3300 más de lo que vaticinaron a comienzos de este año.

En el primer mes del año, las proyecciones estimaban las reservas a fin de año en u$s 43.700 millones, al mes siguiente elevaron los cálculos un 5,26% hasta ubicarlas en u$s 46.000 millones, lo que volvió a suceder también en marzo, cuando el aumento intermensual fue del 2,17%.

Las reservas que tiene actualmente la entidad monetaria rondan los u$s 51.929 millones, un nivel que no tenía desde agosto de 2011.

Exportaciones, importaciones y balanza comercial

La balanza comercial se expandirá este año en términos nominales, aunque como las exportaciones crecerían bastante menos que las importaciones el superávit se reduciría en un 90% con respecto al del año pasado.

De acuerdo con los datos del Indec, el año pasado cerró con un superávir comercial de u$s 2128 millones, con un aumento de 1,7% de las exportaciones, que totalizaron u$s 57.737 millones, mientras que las importaciones se redujeron 6,9% a u$s 55.610 millones.

Los expertos consultados en la EMEC vaticinaron que tanto las ventas al exterior como las compras de productos importados registrarán un crecimiento importante este año en términos nominales, aunque el superávit será de u$s 200 millones, un 90,6% menor al alcanzado durante 2016.

Las exportaciones, de acuerdo a la mediana de respuestas, alcanzarían un total de u$s 61.200 millones durante este año, un monto 5,99% superior al que registraron durante el año pasado. Las importaciones, en tanto, totalizarían un monto de u$s 61.000 millones, lo que representa un crecimiento del 9,7% respecto de 2016.

Recaudación

Para el primer trimestre de 2017, la mediana de respuestas de los consultados en la EMEC estimaron que la recaudación será de $ 562.069 millones de pesos, un 29% más que el mismo período del año pasado. Durante 2016, la recaudación entre enero y marzo había ascendido a $435.219 millones, un 32% más de lo que había reunido el fisco en materia impositiva en 2015.

Entre enero y febrero, la AFIP ya recaudó $ 383.634 millones de pesos, por lo que la recaudación de este mes debería ascender a $178.435 millones de pesos para que se cumplan los guarismos de los analistas en la EMEC.

Desde comienzo de año, los expertos fueron corrigiendo a la baja las expectativas de la recaudación, ya que empezaron el primer mes de 2017 con $ 580.708 millones y en febrero estimaron $ 570.000 millones, en ambos casos para los tres primeros meses.

Para todo 2017, los consultados estimaron que el total recaudado será de $ 2.528.833 millones de pesos, estimación que casi no sufrió modificaciones en lo que va del año.

Déficit fiscal

El rojo de las cuentas públicas es una de las variables que más le preocupan a la administración de Cambiemos. Incluso el presidente Mauricio Macri se manifestó públicamente y asegura, desde fines del año pasado, que "es fundamental" reducirlo.

El objetivo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es mantenerlo en el orden del 4,2%. El mercado parece darle crédito al funcionario nacional, ya que la estimación de los analistas es que rondará el 4,5% en 2017.

PBI

"La recesión ya terminó", dijo, seguro, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien citó datos de la evolución de la actividad del Indec. Según el organismo, la economía argentina ya salió técnicamente de la recesión, porque mostró dos trimestre consecutivos de crecimiento (el tercero y cuarto del año pasado). Esta tendencia se mantendría, ya que el mercado estima que la economía crecerá un 0,5% entre enero y marzo.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el Presupuesto 2017 que aprobó el Congreso el año pasado, el crecimiento será de 3,5% este año. Algo menos optimistas, los expertos calculan que rondará el 3% durante todo 2017.

Para 2018 el mercado sigue proyectando crecimiento, aunque algo menor que en 2017, y estimó la expansión económica en 2,5%.

Desempleo

A pesar de estimar un crecimiento del orden del 3%, los analistas no consideran que esto significará una mejora de la situación actual del empleo en la Argentina.

La última cifra disponible del Indec indica que 2016 terminó con un desempleo del 7,6%, y este mismo nivel se mantendría durante todo 2017, a pesar del crecimiento económico.

Durante el año pasado, se produjo una caída de 44.000 puestos de trabajo en el sector privado asalariado, que fue compensado en parte por el aumento de los trabajadores cuentapropistas y los estatales.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les piden estimaciones de variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. La primera encuesta se realizó en junio del año pasado y esta es la décima edición.

En la encuesta de marzo participaron (por orden alfabético): ABECEB; C&T ASESORES ECONÓMICOS; Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano; Centro de estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz; Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación; Ecolatina; Econométrica; Economía y Regiones S.A.; Econviews; Elypsis; Estudio Broda; Ficonomics; Fundación Capital; Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas; LCG SA; Libertad y Progreso; OJF & Asociados.

Equipo de producción e investigación: Andrea Rivas, Estefanía Pozzo, Francisco Galizia y Javier Rodríguez Petersen