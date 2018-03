Dólar casi planchado, inflación del 22% y déficit de 4,4%, las proyecciones de 2017

Un dólar a $ 18,5 para fin de año, una inflación del 22% para todo 2017, un déficit de 4,4% y un crecimiento de 3% son algunos de los pronósticos que arrojó en febrero la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) que este medio realiza todos los meses.

Dólar

En la encuesta, cerrada el viernes 17 de febrero, los expertos habían pronosticado que el dólar cerraría el mes por por debajo de los $ 16 -tal como ocurrió-, aunque con valores algo superiores a los del cierre del viernes: según la mediana de las respuestas, el valor esperado para el billete verde a fin de este mes era de $15,93, unos 20 centavos por encima de la cotización del el último día hábil del mes antes de los feriados de carnaval.

Para todo 2017, los analistas estimaron que el dólar cotizará $ 18,50 pesos, algunos centavos por debajo de los cálculos arriesgados en la edición de enero de la EMEC, cuando lo habían calculado en $ 18,81.

La proyección para 2018 también registró un recorte a la baja, porque pasó de estimarse (para fin del año que viene) en $ 21,43 en la encuesta de enero a $ 21 pesos en febrero, con un valor máximo pronosticado de $ 26 y un mínimo de $ 19.

Inflación

Luego de que se anunciara el desdoblamiento del aumento de las boletas de la energía eléctrica para evitar una carga fuerte en el segundo mes del año, los cálculos de la variación mensual inflación para febrero subió respecto de la proyección de enero.

La mediana de las respuestas arrojó una estimación del 2% para la evolución de los precios minoristas en el segundo mes del año respecto del primero.

Esto provocó también la corrección al alza para el número de todo 2017, ya que los analistas son más escépticos sobre la posibilidad del gobierno de cumplir con el 17% de objetivo incluido en el Presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado. Para todo el año, subieron de 21 a 22% el acumulado de inflación.

Para 2018, en cambio, se mantuvieron firmes en el cálculo que habían realizado un mes atrás, y vaticinaron que rondará un 16%.

Tasas de interés

Analistas y consultoras corrigieron hacia arriba las proyecciones que habían hecho en enero sobre las principales tasas del sistema financiero.

En el caso de la tasa de pases a 7 días, que reemplazó a comienzos de año a las Letras del Banco Central (Lebac) como tasa de referencia, los consultados estimaron que se mantendría estable en 24,75% durante febrero -como ocurrió-, y ven un recorte de 0,75% para fin de marzo. En enero, habían pronosticado que a fin de ese mes la tasa se ubicaría por debajo de los 23 puntos.

Para fin de año, los analistas prevén que la tasa de pases a 7 días ronde los 20,25 puntos, casi 0,5 puntos porcentuales más que hace un mes, cuando habían calculado que se ubicaría en torno del 19,8%.

Para las tasas de plazo fijo, los expertos casi no ven cambios respecto de las proyecciones de enero, ya que la habían pronosticado en 18,15% para fin de febrero y 16,5% para diciembre de este año.

En las tasas BADLAR, en tanto, los analistas volvieron a afinar el lápiz y reescribieron los guarismos, de nuevo hacia arriba, ya que proyectaron que 20% a fin de febrero y 18% a fin de este año, 0,5 y 0,25% más que hace un mes.

Reservas

La fuerte emisión de deuda que está llevando adelante el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, tiene como contrapartida, además del aumento de la deuda en relación al PBI, una suba de las reservas internacionales.

Si se compara con las estimaciones que realizaron los analistas un mes atrás, el cálculo de las reservas en poder del Banco Central es uno de los números que registró el salto positivo más fuerte, aunque insuficiente cuando se lo compara con los últimos datos disponibles en la web de la entidad monetaria.

De acuerdo con los analistas, las reservas se ubicarían a fin de febrero en u$s 47.750 millones de dólares, aunque esta cifra ya fue ampliamente superada: al 22 de febrero, las divisas internacionales rondaban los 50.768 millones de dólares. Hace un mes, los cálculos habían estimado un monto aproximado de u$s 40.000 millones.

Hacia fin de 2017, los expertos calcularon que las reservas sufrirán una baja, y rondarán los u$s 46.000 millones.

Importaciones y exportaciones

En materia de comercio exterior, las proyecciones para el primer trimestre del año no variaron sustancialmente respecto de los cálculos de enero.

Entre enero y marzo, los analistas indicaron que las ventas de productos argentinos rondará los u$s 12.780 millones, mientras que las compras de mercaderías provenientes de otros países alcanzarán un valor de u$s 13.835 millones, lo que arroja un déficit de la balanza comercial de u$s 1055 millones de dólares para el primer trimestre.

Para todo 2017, las exportaciones, estimaron los expertos, alcanzarán un valor de u$s 61.125 millones, mientras que las importaciones u$s 61.176 millones, con un déficit u$s 51 millones de dólares. Estos números son más optimistas que los cálculos del Gobierno, que estimó en el Presupuesto 2017 que el rojo de la balanza comercial será de u$s 1866 millones este año.

Recaudación

Para el primer trimestre de este año, los consultados indicaron que la AFIP recaudará en materia impositiva un monto de $ 570.000 millones de pesos, una cifra algo menos optimista que hace un mes, cuando habían vaticinado $ 580.708 millones de pesos.

El total anual de 2017 se ubicará, de acuerdo a estas proyecciones, en 2,5 billones de pesos, $10.141 millones de pesos más que lo apuntado en enero.

Déficit fiscal

En las últimas apariciones públicas, el presidente Mauricio Macri remarcó de manera insistente la importancia de bajar los números rojos del Estado para tener éxito en la lucha contra la inflación, y hacia allí se orienta gran parte de la política económica del Gobierno: desde el recorte de los subsidios, el aumento de las tarifas de los servicios públicos hasta un recorte de los gastos generales del Estado.

De acuerdo con el objetivo del Gobierno, ratificado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne apenas asumió en el cargo, el déficit se ubicará en 2017 en 4,2% del producto bruto.

Los analistas, en línea con esa proyección, estimaron que el resultado negativo del ejercicio anual rondará el 4,4% del PBI, mientras que calcularon en 0,4% el rojo del primer trimestre de 2017.

PBI

Con un valor máximo de 5% para la expansión económica de todo 2017 y una contracción del 2% de la actividad como valor mínimo, la mediana de las respuestas de los analistas arrojó una evolución del PBI en torno del 3% para este año.

Los expertos consultados ratificaron además los cálculos del ministro Dujovne, que en una entrevista con el diario La Nación indicó que "la recesión ya se terminó", y vaticinaron un crecimiento de 0,56% para el primer trimestre de 2017, continuando el repunte que la actividad registró entre octubre y diciembre del año pasado.

Los números del 2018 también muestran optimismo de los especialistas, ya que calcularon que se mantendrá el alza de la economía, a un ritmo de crecimiento del 2,75%.

Desempleo

A pesar de avizorar una recuperación de la economía, los expertos del mercado no consideran que la mejora de la actividad impactará de manera positiva en la situación laboral de los trabajadores que buscan activamente trabajo pero no lo consiguen.

De acuerdo con las proyecciones, el desempleo del primer trimestre se ubicará en el 8,9%, y tendrá medio punto de recorte hasta ubicarse en 8,3% entre octubre y diciembre de 2017.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con un total de 31 preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. La primera encuesta se realizó en junio y esta es la cuarta edición.

En la encuesta de febrero participaron (por orden alfabético): Analytica, Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Consultora Ledesma SRL, Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, Ecolatina, Econviews, Estudio Bein & Asociados, Ficonomics, FIEL, Fundación Capital, Instituto Argentino de Análisis Fiscal IARAF, LCG, Libertad y Progreso, OJF & Asociados.

Equipo de producción e investigación: Andrea Rivas, Estefanía Pozzo, Francisco Galizia y Javier Rodríguez Petersen