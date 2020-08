Dólar ahorro: desde Economía aseguran que "no hay ninguna medida en estudio” para restringir su compra

Tras las declaraciones de Alberto Fernández anticipando posibles restricciones a la compra de u$s 200 para ahorro, el Ministerio de Economía salió a aclarar esta tarde "no hay ninguna medida en estudio que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro".

Desde la cartera que encabeza Martín Guzmán explicaron que "continúa la operatoria de dólar ahorro vigente y no hay cambios" en el esquema que limita la adquisición de dólares.

En esa línea, agregaron: "Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo por hasta u$s 200 mensuales".

La aclaración de Economía tiene lugar tras los dichos del Presidente en una entrevista radial en la que no descartó la posibilidad de reforzar el cepo al dólar .

"Lo vamos a ver, lo estamos estudiando", expresó el mandatario en diálogo con radio La Red. Y añadió: "La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas. No son sumas tan importantes, pero son un problema".

Incluso la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, señaló, en la misma línea, que los argentinos deberían amigarse con el cepo.

"Deberíanos amigarnos con el cepo porque la Argentina va a necesitar regulaciones por un tiempo. No sabemos cuánto tiempo pero no va a ser ni hoy ni mañana de modificar el mercado cambiario. Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina. Esos dólares los necesitamos para producir. Las regulaciones del mercado cambiario son importantes porque son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomía y poder darle valor hacia el sistema productivo”, expresó la funcionaria.

Todesca anticipó que "Argentina va a necesitar regulaciones tanto de la cuenta capital como del mercado cambiario por un tiempo. Cuánto, no lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni mañana que liberemos el mercado cambiario".

Sin embargo, desde la cartera económica, en una suerte de cruce a los dichos de ambos funcionarios señalaron que esperan que la presión sobre el frente cambiario se reduzca progresivamente.

"No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes –canjes ley Nueva York; deuda en dólares ley argentina; subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta u$s 500 millones (aprobado por ley prórroga del Presupuesto)- se estabilice el frente cambiario".

Y, en relación a los dichos de Fernández, concluyeron: "Hubo una errónea interpretación de declaraciones sobre la posibilidad de utilizar pesos de los subsidios alimentarios para la compra de dólar ahorro".